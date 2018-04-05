ЦБ сможет заходить в офисы компаний и собирать документы

Это поможет ему бороться с инсайдерской торговлей и манипулированием на фондовом рынке

Исключение сделано для помещений следственных органов – туда сотрудников ЦБ предлагается не пускать Евгений Разумный / Ведомости

Правительство предлагает дать Центробанку право беспрепятственно проникать в помещения компаний, чтобы проверить, соблюдают ли те закон о противодействии инсайдерской информации. Такие поправки в закон ко второму чтению правительство направило в Госдуму, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документ.

По задумке правительства сотрудники ЦБ при наличии служебного удостоверения смогут пройти в помещение компании, органа и организации и проверить ее документы, компьютеры и системы хранения информации. В ходе проверки ЦБ сможет требовать от компании и от гражданина документы – акты, справки, договоры и письма – и сведения, даже они представляют коммерческую, служебную или банковскую тайну. Сохранять от регулятора можно лишь государственную и налоговую тайну. Сейчас ЦБ может лишь запрашивать у организаций документы.

Проверке подлежат не только коммерческие фирмы, но и федеральные и региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и органы управления государственных внебюджетных фондов, которые имеют право инвестировать временно свободные средства в финансовые инструменты, цитирует документ «Интерфакс». Проверять предлагается также иностранные организации, которые не являются юридическими лицами, и иностранных граждан. Исключение сделано для помещений следственных органов – туда сотрудников ЦБ предлагается не пускать.

ЦБ должен получить возможность самостоятельно копировать оригиналы документов и компьютерную информацию, чтобы избежать ее сознательного искажения, скрытия и уничтожения, цитирует «Интерфакс» пояснительную записку к документу.

Зачем это ЦБ

ЦБ поддерживает законопроект, заявил его представитель: это повысит эффективность и ускорит расследование недобросовестных практик на финансовых рынках, повысит доверие со стороны участников. Получив право на беспрепятственный доступ в помещения компаний, сотрудники ЦБ смогут предотвращать возможную фальсификацию документов со стороны тех, кто готовил манипулирование, утверждает он.

Для регулятора это нормальная практика, считает президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев, вот только решение проблемы инсайдерской торговли и манипулирования рынком в России лежит в другой плоскости. Проблема в емкости рынка, утверждает он: бирже следует заботиться об ее увеличении, наращивать обороты, тогда он будет менее уязвимым для таких нарушений. «Сегодня на нашем рынке что ни сделай, малейшее движение – будет возникать подозрение в инсайде и манипулировании», – сетует Тимофеев.

Предложения правительства избыточны, право беспрепятственного доступа в помещения юридических лиц – это элемент оперативно-розыскной деятельности, замечает экс-председатель Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Игорь Костиков. Тема много раз поднималась и ранее, но сходила с повестки, вспоминает он: контролировать такие полномочия регулятора становится невозможно, а цена злоупотребления очень высока. По его мнению, эффективнее было бы создать в прокуратуре и Следственном комитете специальное подразделение, которое благодаря экспертизе ЦБ будет заниматься соблюдением закона об инсайде.

Такие широкие полномочия ЦБ обсуждались, но их уже решили сузить, цитирует «Интерфакс» замминистра финансов Алексея Моисеева: такие проверки, по его словам, будут проводиться только при наличии серьезных подозрений в нарушении закона об инсайде. Разрешение на проверку может дать только председатель ЦБ и его заместители, напомнил представитель ЦБ.