Пенсионные фонды ЦБ компенсировали клиентам потери от вложений в санируемые банки

За год суммы на счетах будущих пенсионеров не изменились, хотя инвестировались накопления с убытками

Статья опубликована в № 4559 от 03.05.2018 под заголовком: ЦБ нашел у себя убытки

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













ЦБ нашел у себя убытки Максим Стулов / Ведомости

Центробанк приводит следующие результаты инвестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ) группы «Открытие»: у «Лукойл-гаранта» – минус 5,26%, у НПФ «Росгосстраха» – минус 2,86%, НПФ электроэнергетики – минус 1,7%.

Но реальные потери, вероятно, больше: ЦБ не учитывает в данных о доходности, связанных с инвестированием, комиссии и другие подобные расходы. К примеру, у НПФ «Будущее» доходность инвестирования, по данным Центробанка, в 2017 г. составила минус 2,01%, в действительности же на счета застрахованных лиц распределены потери – они составили 3,98%.