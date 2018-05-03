Статья опубликована в № 4559 от 03.05.2018 под заголовком: ЦБ нашел у себя убытки
Пенсионные фонды ЦБ компенсировали клиентам потери от вложений в санируемые банки
За год суммы на счетах будущих пенсионеров не изменились, хотя инвестировались накопления с убытками
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ЦБ нашел у себя убытки
Максим Стулов / Ведомости
Центробанк приводит следующие результаты инвестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ) группы «Открытие»: у «Лукойл-гаранта» – минус 5,26%, у НПФ «Росгосстраха» – минус 2,86%, НПФ электроэнергетики – минус 1,7%.
Но реальные потери, вероятно, больше: ЦБ не учитывает в данных о доходности, связанных с инвестированием, комиссии и другие подобные расходы. К примеру, у НПФ «Будущее» доходность инвестирования, по данным Центробанка, в 2017 г. составила минус 2,01%, в действительности же на счета застрахованных лиц распределены потери – они составили 3,98%.
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