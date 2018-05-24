Сергей Капков взыскивает сгоревшие вклады с совладельца рухнувшего банка

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Сергей Капков с 2010 г., а его дети Иван и Софья с 2015 г. были клиентами «М2М прайвет банка», который специализировался на обслуживании состоятельных граждан. Но в декабре 2016 г. ЦБ отозвал у банка лицензию. В феврале 2017 г. М2М был признан несостоятельным.

Тем не менее 24 января Капков и его дети подписали с одним из бенефициаров банка – Андреем Вдовиным (вместе с Алексеем Масловским и Питером Хамбро через VMHY Holdings контролировал 67%) договоры уступки ему права требования к М2М на сумму 19,5 млн руб. по банковским счетам. Эти данные есть в материалах Хамовнического райсуда Москвы, куда семья Капковых в сентябре подала иски к Вдовину на сумму свыше 20,4 млн руб. о взыскании долга и процентов. Ведь ответчик не заплатил за полученные права требования в месячный срок, как должен был по договорам цессии.

Суд отказал Капковым: они тоже не выполнили обязательства – не уведомили в пятидневный срок М2М о сделке с Вдовиным и не передали ему всех документов. Кроме того, они получили страховку за свои вклады – по 1,4 млн руб. Но Капковы эти деньги Вдовину не передали, как велит Гражданский кодекс, сказано в материалах райсуда.

Но Мосгорсуд вынес решение в пользу Капковых. Апелляционная инстанция учла, что они в октябре 2017 г. уведомили АСВ как конкурсного управляющего М2М об уступке прав требований к банку, больше никаких выплат не получали, а сумму претензий к Вдовину скорректировали на страховое возмещение (менее 19 млн руб. с учетом набежавших процентов).

По объяснениям истцов, Вдовин является конечным бенефициаром «М2М прайвет банка», а договоры уступки прав требований были заключены «в связи с наличием личных отношений» между ним и Сергеем Капковым, отмечается в решении. И «поскольку иное разумное объяснение заключения договоров цессии после отзыва лицензии банка не представлено», то «согласие должника на уступку» не требовалось, договоры считаются заключенными, а «согласованные в них условия подлежащими исполнению», резюмировал суд.

Капков комментировать содержание судебного решения не стал. Он лишь заявил «Ведомостям», что не знаком с Вдовиным: «Я его в жизни даже не видел».

Это признает и Вдовин. «С Капковым я лично не знаком», – говорится в ответе Вдовина на запрос «Ведомостей». «Договор возник по просьбе Millhouse, – объясняет Вдовин. – Я обещал выкупить, но не смог».

Представитель Millhouse Джон Манн отказался от комментариев. Эта компания управляет инвестициями Романа Абрамовича. Капков в 1999 и 2000 гг. руководил избирательными кампаниями бизнесмена на выборах Госдумы и затем губернатора Чукотского автономного округа, впоследствии был его помощником и заместителем.

Вдовин тоже имел дела с Абрамовичем. VMHY Holdings, по данным Forbes, владела 49% акций сети «Азбука вкуса». Но в 2014 г. один из четырех партнеров – Кирилл Якубовский продал свою долю в VMHY за $125 млн. Вдовин, Масловский и Хамбро под сделку взяли кредит у Invest AG Александра Абрамова и Millhouse Абрамовича под залог 25% акций «Азбуки вкуса», а затем им пришлось довносить в залог еще 7,5%. В 2016 г. группа не смогла расплатиться с кредиторами, в итоге Абрамович и Абрамов получили 34% «Азбуки вкуса».

Вдовин должником Капковых себя не признает и собирается судиться дальше.

По иску Капковых Арбитражный суд Москвы на прошлой неделе возобновил производство о банкротстве Вдовина, которое было начато в октябре 2017 г. и приостановлено в декабре. Требования всех кредиторов Вдовин оценивает примерно в $70 млн: «Большинство возникли как поручительства по задолженности VMHY в 2016 г., – говорится в его ответе на запрос «Ведомостей». – При этом кредиторы размещали средства в VMHY существенно раньше, начиная с 2010 г. Поручительства возникли как подтверждение моей личной ответственности, что VMHY рассчитается с кредиторами. Так же возникли долги перед Байкалбанком и АТБ (Вдовин с партнерами его тоже контролировал. – «Ведомости») – полученные в банках кредиты с моего счета шли напрямую в VMHY».

«У меня нет средств на расчеты с кредиторами», – утверждает Вдовин. Он говорит, что все свои деньги «вложил в VMHY для выплат по долгам группы». В суде на Кипре рассматривается реструктуризация VMHY. Она предусматривает передачу компании кредиторам, чтобы те за счет реализации активов вернули себе долги.-

В подготовке статьи участвовала Дарья Борисяк