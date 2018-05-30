Инвесткомпания ответила ЦБ на обвинение в использовании инсайда в ее интересах

Ronin утверждает, что никогда не торговала валютой за свой счет

Инсайдерской информацией, по мнению ЦБ, пользовался Кирилл Семашкин, который действовал «от имени и в интересах» инвестиционной компании Ronin Ярослав Чингаев для Ведомостей

Вчера Центробанк сообщил, что выявил использование инсайда при продаже валютной выручки «Лукойла» в 2015 г. Инсайдерской информацией, по мнению ЦБ, пользовался Кирилл Семашкин, который действовал «от имени и в интересах» инвестиционной компании Ronin. Он покупал валюту по заниженной цене, заранее зная параметры поручения «Лукойла» на ее продажу. Информацией с ним делился начальник отдела торгово-финансовых операций казначейства «Лукойла» Алексей Бессонов, утверждает ЦБ.

Семашкин не был сотрудником Ronin, заверил вчера руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Представитель Ronin это подтвердил, но отказался говорить, был ли Семашкин клиентом компании: такую информацию компания не имеет права раскрывать.

В пресс-релизе инвесткомпания Ronin заявила, что никогда не совершала операций с валютными инструментами «доллар – рубль» с расчетами «сегодня» и «завтра» на Московской бирже за свой счет и в свою пользу, не принимала участия в манипулировании ценами, а все сделки совершались по поручению клиентов.

Раз за свой счет никаких сделок инвесткомпания не совершала, то и никакого дохода от сделок с инсайдом она не получала, что подтверждается аудиторскими проверками, говорится в пресс-релизе Ronin.

«Ведомости» направили запрос в ЦБ и «Лукойл».