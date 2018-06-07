ВТБ подтвердил интерес к покупке «Возрождения»

Акции «Возрождения» на Московской бирже дорожают с начала торгов Евгений Разумный / Ведомости

ВТБ готов купить «Возрождение», сделка может быть закрыта в III квартале этого года, объявил на Международном финансовом конгрессе президент госбанка Андрей Костин. «Если никаких скелетов не вылезет, мы, наверное, думаем, что в III квартале можем закрыть сделку. Но, повторяю, мы черту красную окончательно не перешли и юридически обязывающих документов мы не подписывали», – сказал Костин (цитата по «Интерфаксу»). Он сообщил, что 1 июня ВТБ подтвердил Центробанку заинтересованность в покупке «Возрождения».

«Есть три важных процедурных вопроса: должно быть решение наблюдательного совета банка ВТБ, должно быть разрешение ФАС, а также снятие ареста с 38% бумаг», – рассказал Костин (цитата по «Интерфаксу»).

Он также подтвердил, что ВТБ ведет переговоры с фондом Bonum Capital, который выступает от лица основного владельца «Возрождения» Дмитрия Ананьева. Его, по словам Костина, в России нет. «Видимо, они [Bonum Capital] будут консолидировать этот пакет и продавать, эти вопросы еще не урегулированы юридически», – сказал Костин, объяснив, что Ананьев все свои права передал фонду, который должен будет обеспечить некий механизм продажи. Ранее источники «Ведомостей» говорили, что Bonum Capital выступает промежуточным звеном в сделке – фонд эту сделку ведет.

Акции «Возрождения» на Московской бирже дорожают с начала торгов. К 12.52 мск цена обыкновенных акций банка выросла на 11,46% до 428 руб., привилегированных – на 14,59% до 216 руб. Инвесторы покупают бумаги «Возрождения» после новостей о том, что ВТБ в ближайшее время объявит о своем решении купить банк, говорит аналитик «Атона» Михаил Ганелин. За завершением сделки, согласно законодательству, должна последовать и оферта миноритариям, добавляет он.

Согласно законодательству цена по оферте должна быть не ниже средней рыночной цены за последние полгода, напоминает партнер «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Кирилл Удовиченко. Однако если за шесть месяцев до направления оферты акционер, который наращивает контроль, или его аффилированные лица совершали сделки с акциями, цена для миноритариев не должна быть ниже наибольшей цены, по которой такие сделки совершались, добавляет он.

О том, что ВТБ может на Международном финансовом конгрессе объявить решение по сделке с «Возрождением», накануне, 6 июня, сообщили «Ведомости».

«Кроме того, инвесторы, вероятно, надеются, что цена сделки будет выше текущей рыночной цены, все-таки нынешний коэффициент price to book value (p/bv) в 0,4 кажется слишком низким», – полагает Ганелин. Костин на форуме стоимость сделки не назвал, но сказал, что она может пройти по цене ниже капитала банка.

Сейчас акционерами банка являются 10 иностранных компаний, им принадлежит доля в 86,73%, следует из отчетности «Возрождения». Шесть из них находятся под контролем Дмитрия Ананьева и входящих с ним в одну группу лиц, сообщал ЦБ.

В среду, 6 июня, истек срок предписания ЦБ, обязывающего Ананьева снизить долю в капитале до максимум 10% (сейчас он контролирует 50,01% акций «Возрождения»). Это требование ЦБ предъявил после того, как был санирован Промсвязьбанк – Дмитрий Ананьев был не только совладельцем банка, но и его руководителем, что повлияло на его деловую репутацию – она стала ненадлежащей.