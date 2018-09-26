Банкира Антонова отпустили под домашний арест
Месяц назад он признался в хищениях из банка «Советский»
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Антонова обвиняют в мошенничестве в особом крупном размере – выводе 150 млн руб. из банка «Советский»
Данила Шостак / ТАСС
Санкт-Петербургский городской суд в среду отпустил под домашний арест экс-владельца литовского банка Snoras и футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова, обвиняемого в хищениях из банка «Советский». Эту информацию сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга и подтвердил «Ведомостям» адвокат Антонова. Суд пересмотрел предыдущее решение Выборгского районного суда и изменил меру пресечения, пояснил он.
Антонов будет находиться под домашним арестом до 18 ноября, следует из сообщения пресс-службы.
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