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Сбербанк меняет условие потребительских кредитов

Предельный возраст заемщика повышается на 5 лет
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Сбербанк увеличивает верхнюю границу возраста заемщика для кредитов на любые цели (потребительских кредитов) до 70 лет, следует из информации на сайте банка.

До 5 декабря возраст клиента к моменту погашения кредита не должен был превышать 65 лет, сообщила пресс-служба банка. Другие условия потребительского кредитования сохранены. Срок займа может составлять от трех месяцев до семи лет, сумма – до 5 млн руб. По «Новогоднему кредиту» (действует до 31 января) ставки варьируются от 11,9% до 19,4% и зависят от срока, суммы, способа подачи кредитной заявки. Так, минимальная ставка – 11,9% – действует для кредита на сумму от 300 000 руб. сроком до 60 месяцев при оформлении в Сбербанк онлайн, а в офисе получит кредит можно в лучшем случае под 12,4%.

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