«Тинькофф» хочет въехать на рынок автокредитования на автохламе
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«Тинькофф банк» начинает выдавать автокредиты на подержанные автомобили через агрегатор Авто.ру, сообщил «Ведомостям» банк и подтвердил представитель сайта объявлений о продажах автомобилей.
Кредит на автомобиль предоставляется на срок от 1 до 5 лет на сумму до 1 млн руб. под 9,9–21,9% годовых.
«Ставка не зависит от наличия или отсутствия страхования каско и личного страхования заемщика, от суммы и срока кредита, от автомобиля. Она определяется данными заявки и кредитной историей конкретного заемщика в процессе скоринга», – заявил представитель банка. По его словам, первоначальный взнос необязателен.
Взять кредит можно только на покупку легковых машины категории «В» с пробегом, но не старше 2000 года выпуска, коммерческий транспорт не кредитуется.
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