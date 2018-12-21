«Тинькофф» хочет въехать на рынок автокредитования на автохламе

Банк начинает кредитовать покупку подержанных машин вплоть до 2000 года выпуска через Авто.ру

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Взять кредит можно только на покупку легковых машины категории «В» с пробегом, но не старше 2000 года выпуска. Деньги будут зачислены клиенту на карту в течение 15–20 минут, обещают в банке Андрей Гордеев / Ведомости

«Тинькофф банк» начинает выдавать автокредиты на подержанные автомобили через агрегатор Авто.ру, сообщил «Ведомостям» банк и подтвердил представитель сайта объявлений о продажах автомобилей.

Кредит на автомобиль предоставляется на срок от 1 до 5 лет на сумму до 1 млн руб. под 9,9–21,9% годовых.

«Ставка не зависит от наличия или отсутствия страхования каско и личного страхования заемщика, от суммы и срока кредита, от автомобиля. Она определяется данными заявки и кредитной историей конкретного заемщика в процессе скоринга», – заявил представитель банка. По его словам, первоначальный взнос необязателен.

Взять кредит можно только на покупку легковых машины категории «В» с пробегом, но не старше 2000 года выпуска, коммерческий транспорт не кредитуется.