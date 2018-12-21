Финансы / Персональные финансы

«Тинькофф» хочет въехать на рынок автокредитования на автохламе

Банк начинает кредитовать покупку подержанных машин вплоть до 2000 года выпуска через Авто.ру
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

«Тинькофф банк» начинает выдавать автокредиты на подержанные автомобили через агрегатор Авто.ру, сообщил «Ведомостям» банк и подтвердил представитель сайта объявлений о продажах автомобилей.

Кредит на автомобиль предоставляется на срок от 1 до 5 лет на сумму до 1 млн руб. под 9,9–21,9% годовых.

«Ставка не зависит от наличия или отсутствия страхования каско и личного страхования заемщика, от суммы и срока кредита, от автомобиля. Она определяется  данными заявки и кредитной историей конкретного заемщика в процессе скоринга», – заявил представитель банка. По его словам, первоначальный взнос необязателен.

Взять кредит можно только на покупку легковых машины категории «В» с пробегом, но не старше 2000 года выпуска, коммерческий транспорт не кредитуется.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике