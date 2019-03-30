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Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте

Разместить доллары и евро в банках под весомый процент становится труднее

Крупные розничные банки один за другим снижают доходность валютных депозитов, следуя новой рыночной тенденции. Еще в начале этого года одни из самых высоких процентов по вкладам в долларах и евро предлагали госбанки. Но в марте ситуация изменилась.

Только в минувшую пятницу сразу два банка с госучастием снизили проценты валютных депозитов. А всего за последние десять дней марта доходность долларовых депозитов понизили шесть банков из топ-30 по величине портфеля вкладов населения. Действующие ставки валютных вкладов в крупных банках приведены в таблицах ниже.

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