Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте

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Крупные розничные банки один за другим снижают доходность валютных депозитов, следуя новой рыночной тенденции Андрей Гордеев / Ведомости

Крупные розничные банки один за другим снижают доходность валютных депозитов, следуя новой рыночной тенденции. Еще в начале этого года одни из самых высоких процентов по вкладам в долларах и евро предлагали госбанки. Но в марте ситуация изменилась.

Только в минувшую пятницу сразу два банка с госучастием снизили проценты валютных депозитов. А всего за последние десять дней марта доходность долларовых депозитов понизили шесть банков из топ-30 по величине портфеля вкладов населения. Действующие ставки валютных вкладов в крупных банках приведены в таблицах ниже.