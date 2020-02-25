Курс рубля начал снижаться к доллару и евро

Новости о распространении коронавируса за пределами Китая вызвали опасения по поводу возможного введения карантина в других странах, отмечают аналитики «ВТБ-капитала». По их данным, ситуация может отрицательно сказаться на перспективах роста мировой экономики. Российский рынок в связи с праздником был закрыт и в отсутствие локальных игроков ликвидность была ниже, чем обычно, отмечают эксперты. В результате рубль по итогам дня потерял почти 2,1%, закрывшись на отметке 65,3 руб./$. Однако сегодня он, скорее всего, будет догонять другие валюты развивающихся стран, ожидают аналитики. Цена нефти Brent упала на 3,8% до $56,3/барр.