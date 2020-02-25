Курс рубля начал снижаться к доллару и евро
Курс рубля во вторник, 25 февраля, снизился по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи. По состоянию на 11.00 мск курс доллара вырос на 85 коп. к уровню предыдущего закрытия – до 64,93 руб. Евро подорожал до 70,948 руб. (+95 коп.), впервые с 10 февраля превысив отметку в 70 руб.
Новости о распространении коронавируса за пределами Китая вызвали опасения по поводу возможного введения карантина в других странах, отмечают аналитики «ВТБ-капитала». По их данным, ситуация может отрицательно сказаться на перспективах роста мировой экономики. Российский рынок в связи с праздником был закрыт и в отсутствие локальных игроков ликвидность была ниже, чем обычно, отмечают эксперты. В результате рубль по итогам дня потерял почти 2,1%, закрывшись на отметке 65,3 руб./$. Однако сегодня он, скорее всего, будет догонять другие валюты развивающихся стран, ожидают аналитики. Цена нефти Brent упала на 3,8% до $56,3/барр.
Глобальные рынки, по оценкам экспертов, ушли в минус. В том числе индекс S&P 500 за день потерял почти 3,4%, немецкий DAX скорректировался на 4,0%, а индекс MSCI EM закрылся снижением на 2,7%. Более спокойной оказалась реакция валютного рынка. Индекс доллара повысился на 0,1% (японская иена укрепилась на 0,8%, евро прибавил 0,06%).
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич также отмечает, что ситуация с коронавирусом продолжает определять движение мировых рынков. По его словам, инвесторы обратили внимание на динамику заболеваемости и смертельных исходов за пределами Китая, что вызвало ухудшение настроений на мировых площадках. «Скорее всего, в рамках предстоящей недели ситуация с коронавирусом продолжит оставаться определяющей для отношения инвесторов к высокорисковым активам», – полагает Зварич. Он отметил, что нивелировать негативное воздействие будут мировые регуляторы, которые, как через словесные интервенции, так и через вливание ликвидности, «стараются успокоить инвесторов, снизить волатильность и поддержать широкий спектр активов».
Российские индексы теряют лишь 1–2% в первые минуты торгов вторника, тогда как днем ранее основные бумаги теряли более 4% в расписках в Лондоне на фоне всеобщего выхода из рисков, указывает эксперт по фондовому рынку «БКС брокера» Альберт Короев. По его словам, распространение коронавируса в европейском регионе вызвало некоторую панику на рынках. Американские индексы потеряли в понедельник 3,3–3,7%, немецкий DAX – больше 4%, а итальянский – 4,5%. Тяжеловесные бумаги Сбербанка, по его данным, теряют лишь 1,1%, при том что вчера в Лондоне расписки просели на 4,11%. «Газпром» и «Лукойл» дешевеют на 1,6 и 2,1%.
Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Кроме Китая случаи заболевания зарегистрированы в 32 странах. По оценке SCMP, общее количество заболевших по всему миру составляет 80 236 человек (из них 77 658 – в Китае). Всего умерло 2704. Всемирная организация здравоохранения называет это эпидемией в различных частях мира, но пока не оценивает распространение заболевания как пандемию.