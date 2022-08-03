Доходность вкладов опустилась ниже 7%

В Россельхозбанке (РСХБ) самым доходным является вклад с минимальной суммой 10 000 руб. и растущей ставкой от 4,5% на срок до шести месяцев и до 8% на срок от 1 года до 1,5 лет. По вкладу «Доходный» в банке максимальную доходность 7% можно получить при условии, что вклад сделан на один год, проценты по нему выплачиваются в конце года и оформлен он через дистанционные каналы банка. Банк также предлагает ставку по вкладу на шесть месяцев на уровне от 6,65 до 6,75%, на девять месяцев – от 6,55 до 6,75%.