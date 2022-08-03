Доходность вкладов опустилась ниже 7%При этом банки начали предлагать ставку выше по более длинным депозитам
Средняя ставка по депозитам опустилась ниже 7% после того, как Банк России 22 июля резко снизил ключевую ставку с 9,5 до 8%. Это следует из индекса доходности вкладов в топ-50 банков за неделю с 26 июля по 2 августа финансового маркетплейса «Финуслуги» (группа Московской биржи). Снижение индекса доходности вкладов составило до 0,26-0,35 п. п. Средняя рыночная ставка по депозитам на три месяца составляет 6,77% (-0,35 п. п.), на шесть месяцев – 7,07% (-0,26 п. п.), на год – 6,94% (-0,3 п. п.).
Индекс ставок «Финуслуг» рассчитывается по вкладам на сумму 100 000 руб. как среднее арифметическое максимальных ставок для всех каналов продаж топ-50 крупнейших по объему депозитов банков. При расчете учитываются эффективные ставки массового сегмента для новых клиентов, исключая льготные категории клиентов и депозиты, для размещения которых нужно выполнить особые условия.
По последним данным ЦБ за третью декаду июля, средняя максимальная ставка в топ-10 банков составляла 6,93% годовых.
В топ-5 банках по объему привлеченных средств граждан едва ли удастся открыть вклад даже под 7% без дополнительных опций.
В Сбербанке можно получить максимальную доходность 7% на вклад от 100 000 руб. сроком на 1 год при условии открытия его онлайн и наличия подписки «СберПрайм+», без подписки и при открытии вклада в офисе банка ставка будет 5,75%.
ВТБ дает максимальную ставку от 6,5 до 6,59% по тарифу «Новое время» за вклад от 1000 руб. на срок 6 месяцев, открытому онлайн или через банкомат. При открытии счета в отделении банка ставка снижается от 5,5 до 5,56%.
У Газпромбанка максимальная ставка на рублевые вклады на один год при минимальной сумме вклада 15 000 руб. составляет 6,8% (если открывать вклад онлайн и выбрать опцию «Капитализация»). Без дополнительных опций и при открытии вклада в офисе Газпромбанка минимальная сумма вклада повышается до 100 000 руб., а ставка снижается до 6,5%.
У Альфа-банка максимальную доходность 8,38% можно получить по вкладам сроком на три года при условии получения процентов в конце срока и невозможности пополнять вклад и снимать с него деньги. При этом на вклады от 10 000 руб. сроком на три месяца банк дает до 6,54% годовых, на шесть месяцев – до 7,1%, а на год – до 7,5% годовых.
В Россельхозбанке (РСХБ) самым доходным является вклад с минимальной суммой 10 000 руб. и растущей ставкой от 4,5% на срок до шести месяцев и до 8% на срок от 1 года до 1,5 лет. По вкладу «Доходный» в банке максимальную доходность 7% можно получить при условии, что вклад сделан на один год, проценты по нему выплачиваются в конце года и оформлен он через дистанционные каналы банка. Банк также предлагает ставку по вкладу на шесть месяцев на уровне от 6,65 до 6,75%, на девять месяцев – от 6,55 до 6,75%.
Среди топ-50 банков еще можно найти вклады на 6-12 месяцев со ставками 9,1-9,2%, следует из индекса «Финуслуг». К примеру, банк «Таврический» дает максимальную доходность 9,25% по вкладу от 50 000 руб. на срок 9 месяцев при условии открытия счета онлайн. Далее верхняя граница диапазона ставок составляет 8,5-8,7% — такие ставки у «МТС банка», Транскапиталбанка, Инвестторгбанка и Новикомбанка, следует из данных «Финуслуг».
В июне на фоне падения ставок граждане перекладывали деньги со вкладов на текущие счета, сообщил в своем обзоре ЦБ: за месяц отток средств составил 834 млрд руб., тогда как на текущих счетах сумма приросла на 1,389 трлн руб. (15%). Основная причина – истечение сроков трехмесячных депозитов, привлеченных в начале марта под 20% годовых.
Текущие ставки по вкладам были заложены в ожидания банков, а ставки по кредитам наличными по-прежнему двузначны из-за осторожности игроков в текущих условиях, сказал управляющий директор «Финуслуг» Игорь Алутин. Ставки по привлечению вкладов больше зависят от динамики ключевой ставки, в то время как на цены кредитных продуктов влияют еще и риск-политики банков, поэтому рынок депозитов традиционно быстрее реагирует на решения ЦБ, отметил представитель Промсвязьбанка.
При этом традиционно банки всегда давали большую доходность по долгосрочным вкладам, чем по краткосрочным, но в марте этого года кривая доходности депозитов приобрела инвертированный вид — максимальные ставки были наоборот по вкладам на 1–3 месяца, поскольку была высокая неопределенность и отсутствие понимания, как будет меняться ключевая ставка ЦБ, пояснил Алутин. В последнее время кривая доходности снова приобрела нормальный вид, что говорит о стабилизации ситуации в экономике, добавил он.
Во II квартале у многих банков (в большей степени у розничных) заметно просела чистая процентная маржа, сказал заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин, значительная часть подорожавшего фондирования была переложена в высокие ставки по кредитам. В среднесрочной перспективе банки будут восстанавливать маржинальность бизнеса, в том числе активно снижая ставки по вкладам.
Минэкономразвития прогнозирует падение реальных располагаемых доходов населения в 2022 г. на 6,8%, в 2023 г. – рост на 1,3%, в 2024 г. – на 4,3% и на 3% в 2025 г. Во II квартале, согласно данным Росстата, реальные доходы упали на 0,8%, тогда как в I квартале сократились на 1,2%, замедлению могла способствовать внеплановая индексация пенсий и прожиточного минимума в июне.