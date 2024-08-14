Михаил Фридман подал иск к Люксембургу на $16 млрд в Гонконгский арбитраж

По мнению Фридмана, Люксембург, заморозив его активы, нарушил двусторонний инвестиционный договор 1989 г. между Бельгией и Люксембургом с одной стороны и Советским Союзом (и Россией как его правопреемницей) с другой. В договоре говорится следующее: капиталовложения инвесторов одной договаривающейся стороны на территории другой не могут быть экспроприированы, национализированы и т. д., за исключением случаев, когда такие меры принимаются исходя из общественных интересов в соответствии с установленным законодательством порядком и не являются дискриминационными. Но эти меры должны сопровождаться выплатой возмещения, размер которого должен соответствовать реальной стоимости затронутых капиталовложений. Возмещение выплачивается инвесторам без задержки в свободно конвертируемой валюте и свободно переводится.