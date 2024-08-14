Михаил Фридман подал иск к Люксембургу на $16 млрд в Гонконгский арбитраж

Михаил Фридман подал иск к Люксембургу на $16 млрд в Гонконгский арбитражВ нем он поставил под вопрос легитимность самого института санкций
Основатель «Альфа групп» Михаил Фридман 13 августа инициировал арбитражный спор на $16 млрд с Люксембургом в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC). Претензии бизнесмена связаны с заморозкой его активов в разных странах, которыми он владеет через люксембургские холдинговые компании. «Ведомости» ознакомились с запросом Фридмана на арбитраж. Собеседник, знакомый с ходом процесса, подтвердил его подлинность. В споре Фридмана представит группа адвокатов, в том числе жена бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Шери Блэр.
Фридман расценивает как незаконную экспроприацию заморозку его активов Люксембургом в рамках исполнения санкций ЕС и требует выплаты $16 млрд компенсации (около 1,5 трлн руб.) – во столько он примерно оценил общую стоимость своих замороженных активов в стране, писали «Ведомости».
Защита Фридмана в иске связывает введение санкций ЕС против бизнесмена исключительно с его российским гражданством и успехом в бизнесе, что является «серьезной несправедливостью» и нарушает международное право, поскольку ограничения наложены ЕС вне рамок ООН. В результате применения к нему санкций Фридман был в значительной степени лишен стоимости своих инвестиций, а репутация бизнесмена и его компаний была разрушена, констатируют его адвокаты. В этой связи Фридман также требует возмещения морального ущерба, размер которого будет определен в дальнейшем.
Но даже если санкции вдруг будут сняты с Фридмана, то он не отзовет иск к Люксембургу, поскольку его активы были серьезно повреждены в результате воздействия санкций, предупреждают адвокаты бизнесмена. Например, ограничительные меры фактически привели к параличу люксембургской УК Фридмана Alfa Assets Management, в результате чего она не смогла соблюдать регуляторные требования и была ликвидирована.
По мнению Фридмана, Люксембург, заморозив его активы, нарушил двусторонний инвестиционный договор 1989 г. между Бельгией и Люксембургом с одной стороны и Советским Союзом (и Россией как его правопреемницей) с другой. В договоре говорится следующее: капиталовложения инвесторов одной договаривающейся стороны на территории другой не могут быть экспроприированы, национализированы и т. д., за исключением случаев, когда такие меры принимаются исходя из общественных интересов в соответствии с установленным законодательством порядком и не являются дискриминационными. Но эти меры должны сопровождаться выплатой возмещения, размер которого должен соответствовать реальной стоимости затронутых капиталовложений. Возмещение выплачивается инвесторам без задержки в свободно конвертируемой валюте и свободно переводится.
В феврале Фридман через представителей предложил Люксембургу начать мирные переговоры о выплате ему компенсации, а в случае отказа пригрозил обратиться с иском в международный арбитраж. В ходе переписки сторонам не удалось договориться об урегулирования спора, отмечается в иске.
Этот иск – первый, который напрямую затрагивает базовую легитимность санкций, главного инструмента внешней политики Запада, замечает собеседник, знакомый с ходом процесса. До сих пор иски предъявлялись только для того, чтобы объявить конкретные санкции против отдельных лиц необоснованными – здесь же трибуналу впервые предлагается вынести решение о незаконности санкций как таковых, продолжает он.
После введения санкций Фридман был отрезан ото всех своих активов, что способствует юридической борьбе до конца, рассуждает источник. Но такая борьба возможна лишь путем глубокой делегитимизации самого института санкций, констатирует он. Таким образом, именно в этом деле плотно увязаны центральные вопросы современной политики, экономики и юриспруденции.
«Ведомости» направили запрос в правительство Люксембурга и адвокатам Фридмана.