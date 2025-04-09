Больше половины банковских карт в России используются реже 5 раз в месяц

Граждане почти не пользуются всеми своими банковскими картами: 53%, или более 227 млн дебетовых карт, на рынке задействуются меньше пяти раз в месяц, говорится в исследовании Frank Debit Cards & Daily Banking. Такие карты формально считаются активными, но по своей сути такими не являются, рассказала старший проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко на презентации. По данным Банка России, на 1 января 2025 г. у граждан было 430 млн действующих дебетовых платежных карт, не считая электронные кошельки.