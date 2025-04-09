Больше половины банковских карт в России используются реже 5 раз в месяц

Больше половины банковских карт в России используются реже 5 раз в месяцА по-настоящему активны держатели банковских карт, по оценке Frank RG, только по четверти из них
Граждане почти не пользуются всеми своими банковскими картами: 53%, или более 227 млн дебетовых карт, на рынке задействуются меньше пяти раз в месяц, говорится в исследовании Frank Debit Cards & Daily Banking. Такие карты формально считаются активными, но по своей сути такими не являются, рассказала старший проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко на презентации. По данным Банка России, на 1 января 2025 г. у граждан было 430 млн действующих дебетовых платежных карт, не считая электронные кошельки.
В рамках исследования аналитики Frank RG изучили продуктовую линейку 22 банков, на которые приходится 92,5% рынка дебетовых карт, совершили более 40 тайных покупок, опросили более 7000 держателей карт, более 1000 активных пользователей онлайн-банков и 15 экспертов рынка.
Условно активных карт, то есть тех, по которым прошла хотя бы одна транзакция в месяц, – 330 млн штук, подсчитали во Frank RG. Например, это могут быть клиенты, которые переводят деньги из зарплатного банка в тот, которым они реально пользуются, продолжила Стогниенко.
По-настоящему активных карт, по которым проводится от 5 до 30 транзакций в месяц, только 150 млн.
И только по 70 млн из 430 млн карт совершается более 30 транзакций в месяц, что делает таких клиентов для банков ключевыми. Это те, кто заходят в мобильное приложение, совершают операции по карте и какие-то другие операции каждый день, говорит Стогниенко.
Среднее число карт на одного клиента в 2024 г. достигло 3,5 шт. (+0,5 по сравнению с 2023 г.), а число активных карт составило 2,2 на человека (+0,2), говорится в презентации Frank RG.
Но более половины клиентов (66%), как показало исследование, не хотят снижать количество карт в кошельке. Кто-то не отказывается от банка из-за «зарплатного рабства» (25%), кто-то – из-за родственников (13%), которые привыкли обслуживаться в том или ином банке, и поэтому проще открыть карту того банка, чем объяснить, что такое СБП, объяснила Стогниенко.
Большинство людей (60%) открывают карты в еще одном банке из-за выгоды – это одно из лучших условий по программам кешбэка (32%), вкладам (18%) и кредитным продуктам (9%). И с этим, считает Стогниенко, банки могут работать.
Самым важным фактором для клиентов при выборе банка остается стоимость обслуживания карты – 64% клиентов отмечают значимость этого критерия. В топ критериев входит также размер бонусов и кешбэка (60%) и удобство мобильного приложения (56%). А вот критерий, связанный с надежностью банков, сместился на 4-е место: в 2024 г. на него обращали внимание только 47% клиентов.
В 2025 г. главным приоритетом для банков становится рост активной клиентской базы, на втором месте оказалась задача роста остатков на счетах физлиц, на третьем – удержание клиентской базы, говорится в исследовании Frank RG. В 2023-2024 гг. главной задачей банки ставили увеличение транзакционных оборотов, а увеличение доли активных клиентов было на втором месте. На третьем – рост дохода.
ЦБ сейчас в рамках борьбы с дропперами обсуждает «разумные ограничения на количество карт, которые можно оформить на одного человека», говорила в марте на совещании с членами правительства глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Нормальному человеку не нужно 100 карт в разных банках. Поэтому можно установить лимит, допустим, в одном банке – карты бывают разные – до пяти, а в нескольких – до 20», – отметила она. По словам Набиуллиной, это уменьшит масштабы и предотвратит массовый выпуск, но «никак не ограничит права добросовестных людей».