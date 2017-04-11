В Пенсионном фонде рассказали, что делать тем, кто не накопил баллов на пенсию

Руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов посоветовал россиянам, которым после введения новой балльной системы не хватает баллов для получения страховой пенсии, продолжать работать или дождаться назначения социальной пенсии.

«Продолжать работать. Если через пять лет они не заработают достаточное количество баллов, то они смогут обратиться за назначением социальной пенсии», — пояснил он.

По его словам, если нет стажа, не было легального заработка, «то за вас реально взносы не отчислялись». Вклад в пенсионную систему не был внесен. «Поэтому пусть продолжают работать, это же страховая система, а не благотворительность», — заключил Дроздов.

По его словам, таких граждан не очень много. «Для регионов, я думаю, это единичные случаи», — отметил он.

«Человек, отработавший менее пяти лет, не получает пенсию. Это было всегда. В этом году этот срок — восемь лет. Это одно из условий», — сказал Дроздов.