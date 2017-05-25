Минфин, ЦБ и АСВ считают, что вклады малого бизнеса должны страховать все банки

Министерство финансов России, Центробанк и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают, что вклады малого и среднего бизнеса должны страховать все банки. «Мы исходим из того, что любые исключения здесь опасны. Мы бы стояли на той позиции, что если норму по страхованию вкладов МСП вводим, то лучше вводить это для всех банков, а не только с базовой лицензией, но и с универсальной лицензией», – сказал гендиректор АСВ Юрий Исаев.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, система страхования вкладов малых и микропредприятий может заработать с 2018 г. Он также отметил, что министерство выступает за расширение страхования вкладов на вклады МСП во всех банках в пределах суммы 1,4 млн руб.

Зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что Банк России «поддерживает идею расширения механизма на предприятия малого бизнеса». «Если уж все банки будут отчислять больше в фонд страхования вкладов для того, чтобы обеспечить сохранность средств малого бизнеса в кредитных организациях, правильнее будет распространить механизм страхования на всю банковскую систему, а не только на отдельный ее сегмент», – сказал он.