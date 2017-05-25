Минфин предлагает повысить ставку отчислений в фонд страхования вкладов до 0,2%

Министерство финансов России предлагает повысить ставку отчислений банков в фонд страхования вкладов до 0,2%. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. «Мы предлагаем повысить сейчас незначительно эту предельную планку – до 0,2%», – сказал он в Госдуме.

На заседании также обсуждалось страхование вкладов малого и среднего бизнеса (МСБ). Минфин, ЦБ и АСВ считают, что вклады МСБ должны страховать все банки. По словам Моисеева, система страхования вкладов малых и микропредприятий может заработать с 2018 г.