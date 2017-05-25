Правительство одобрило законопроект об усилении ответственности за хищение с банковского счета

Правительство одобрило законопроект об усилении уголовной ответственности за хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств. Также законопроект предусматривает ответственность за мошенничество, совершенное с использованием поддельной или чужой платежной карты.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечаний юридико-технического характера», — говорится на сайте правительства.