Орешкин считает неразвитой банковскую систему России

Министр экономического развития Максим Орешкин в ходе заседания генерального совета «Деловой России» заявил о неразвитости российской банковской системы. «Проблема с тем, что банковская система у нас не развита. Я сам много проработал в банках и прекрасно знаю, что банки больше всего любят кредитовать под залог, под контракт крупной компании и так далее. То есть они не любят брать риски», — приводит RNS его слова.

Орешкин добавил, что бизнесу очень сложно получить финансирование на проект, который реализуется на неосвоенной территории. Для того чтобы изменить эту ситуацию, на базе ВЭБа будут запущены фабрики проектного финансирования, отметил министр.