«Коммерсантъ»: Совкомбанк привязал доходность депозита к ставке ЦБ

Совкомбанк включил в договор по одному из своих вкладов («Максимальный доход») пункт, увязывающий доходность по депозиту с ключевой ставкой ЦБ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова одного из клиентов. По его словам, о снижении ставки открытого ранее депозита он узнал в момент получения промежуточных процентов. В ответ на его претензии в банке сослались на договор, в котором доходность определяется как размер ключевой ставки ЦБ минус 0,7 п. п.

Подобные договоры в рамках пилотного проекта заключались с декабря 2016 г., сообщили в банке. По информации издания, в портфеле банка около 8% вкладов с плавающими ставками – более 20 000. Руководитель департамента маркетинга и развития розничного бизнеса Совкомбанка Наталья Васильева отметила, что жалоб и досрочных расторжений контрактов не было, но первые процентные выплаты по экспериментальным договорам только наступают.

До сих пор условия договоров с переменными ставками предполагали, что она может меняться в течение срока вклада в определенные периоды, т. е. изменяться на фиксированные значения в определенное время. Юристы считают, что увязывание в договоре ставки по вкладам с ключевой ставкой противоречит Гражданскому кодексу и закону «О банках». ЦБ ситуацию пока не прокомментировал.