Brent торгуется на уровне $45,98 за баррель

К 9.24 мск вторника августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $45,98 за баррель, августовские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали – у $43,49 за баррель. За сессию понедельника Brent подорожала на $0,29 (0,6%) до $45,83 за баррель, WTI – на $0,37 (0,9%) до $43,38 за баррель, напоминает «Интерфакс». В четверг утром котировки растут, трейдеры рассчитывают на значительное сокращение товарных запасов углеводородов в США.

Котировки могут продолжить падение в краткосрочной перспективе, отмечает CNBC. Коммерческие запасы нефти сейчас на 26% больше, чем в среднем за последние пять лет. «Нефти на рынке очень много, я бы также ожидал и роста запасов бензина в ближайшее время», – заявил старший рыночный аналитик RJO Futures Фил Стрейбл. Его компания прогнозирует снижение запасов нефти в США на 1 млн баррелей за прошлую неделю и ожидает падения цены WTI примерно до $40 за баррель – на 7% с прошлой пятницы.

По оценкам Thomson Reuters, обвал нефтяного рынка по итогам первого полугодия в процентном выражении будет самым значительным с конца 90-х гг.