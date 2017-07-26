Хакеры заполучили данные 400 000 клиентов Unicredit

Итальянский банк Unicredit сообщил, что за последние 10 месяцев на него были совершены две кибератаки. В результате хакеры получили доступ к данным около 400 000 итальянских клиентов банка. Reuters отмечает, что это самая масштабная атака на данные клиентов, о которой когда-либо сообщали итальянские банки.

Атак было две, одна имела место в сентябре - октябре 2016 г., вторая - в июне и июле 2017 г. Она проводилась через внешнего коммерческого партнера банка, который в официальном заявлении не был назван. Пароли клиентов, по данным UniCredit, к хакерам не попали.

Банк незамедлительно принял все необходимые меры для предотвращения новых подобных атак, говорится в заявлении Unicredit. Об инцидентах уведомлены правоохранительные органы. Информированный источники Reuters сообщил, что о действиях хакеров банк узнал только в минувший понедельник или вторник.

Данные, которые заполучили хакеры, не позволят им проводить какие-либо финансовые операции, заверил руководитель технологического подразделения Uniсredit Даниэле Тонелла. Кто организовал атаки и зачем, в банке не знают, добавил он.