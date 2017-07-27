Структура ВТБ купила одну из крупнейших кинотелестудий России

Компания «ВТБ проект» купила одну из крупнейших кинотелевизионных компаний России - «Главкино», сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы портала госзакупок. Из них следует, что свои доли продали гендиректор Первого канала Константин Эрнст (16,666% уставного капитала «Главкино», номинальная стоимость доли – почти 6,7 млн руб.), благотворительный детский фонд «Виктория» (16,666%, номинальная стоимость - почти 6,7 млн руб.), инвестор Виталий Головачев (50,001%, номинальная стоимость – более 20 млн руб.), режиссер Федор Бондарчук (11,667%, номинальная стоимость – 4,7 млн руб.) и продюсер и гендиректор «Главкино» Илья Бачурин (5%, номинальная стоимость – 2 млн руб.).

Сумма всех пяти сделок составляет 500 000 руб., добавляет «Прайм». Закупочная документация датирована 13 июля и 14 июля. До этого такую же информацию о цене сделки сообщил Life, отметив, что номинальная стоимость долей бывших акционеров - 40 млн руб. «Прайм» его сообщение не упомянул. По сведениям Life, договоры были заключены 21 июля, но сделка еще не закрыта.

Информацию о сделке подтвердил источник РБК в «Главкино». Представитель студии от официального комментария отказался и переадресовал РБК в ВТБ. «ВТБ увеличивает свою долю в "Главкино" и намерен участвовать в дальнейшем развитии кинотелекомплекса», — заявили в пресс-службе группы.

«Информация соответствует действительности. После продажи долей все бывшие акционеры продолжают участвовать в развитии студии — в сторону мы не уходим. Никакого давления ни с чьей стороны нет», — заявил РБК Бачурин. На вопрос РБК о сумме сделки Илья Бачурин ответил: «без комментариев». Представитель Федора Бондурчука отказался от комментариев.

ВТБ был совладельцем и соучредителем «Главкино», но в конце 2009 г. вышел из проекта, согласившись, впрочем, его финансировать. К 2015 г. общий долг студии перед ВТБ составлял 2,8 млрд руб., в залоге у банка оказались доли учредителей, земля и съемочные павильоны, напоминает РБК. ВТБ фактически взял на себя управление и развитие «Главкино» осенью 2016 г., тогда компанию и ее дочерние структуры возглавил старший вице-президент ВТБ Владислав Мельников.