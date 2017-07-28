Законопроект об ограничении процентов по займам 1,5-кратной суммой долга внесен в Госдуму

Законопроект, ограничивающий размер начисляемых по договору потребительского займа процентов, сумм неустойки, пеней, штрафов и иных мер ответственности 1,5-кратной суммой долга, внесен в Госдуму. Соответствующий документ, инициированный группой депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым, размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом вводится ограничение на размер начисляемых по договору потребительского займа процентов, сумм неустойки (штрафа, пеней) и иных мер ответственности с тем, чтобы общая сумма обязательств заемщика перед кредитором не превышала 1,5 размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа). Также законопроектом предусматривается ограничение возможности уступки прав по договору потребительского кредита (займа): по общему правилу уступка допускается только лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности физлиц в качестве основного вида деятельности, специализированному финансовому обществу или финансовому агенту.

Кроме того, законопроект лишает судебной защиты требования кредитора по потребительскому кредиту (займу) в случае, если потребительский кредит (заем) был предоставлен не профессиональным кредитором, а также ограничивает судебную защиту требований профессионального кредитора полуторным размером суммы предоставленного потребительского кредита (займа).