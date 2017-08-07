«Коммерсантъ»: Минфин подготовил проект либерализации ОСАГО

Минфин готов предоставить страховщикам право регулирования тарифов ОСАГО, но только в сторону снижения, следует из доработанного проекта поправок к закону об автогражданской ответственности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Проект позволяет им самостоятельно устанавливать ставку тарифа внутри базовых значений, утверждаемых ЦБ.

Сейчас вилка тарифов устанавливается регулятором на каждый вид транспорта. Минфин же предлагает устанавливать только общие границы базового тарифа, а страховщик сможет определять его конкретное значение за счет введения понижающих коэффициентов. Вместо коэффициентов мощности и территориального коэффициента Минфин предлагает ввести переменную, привязанную к нарушениям ПДД, в том числе превышение скорости более чем на 60 км в час, выезды на встречную полосу, проезды на красный и вождение в нетрезвом виде. Также проект предусматривает установку страховщиком на автомобиль клиента устройств, отслеживающих стиль езды.

Максимальный размер страховой премии по ОСАГО не сможет превышать трехкратное значение базовой ставки тарифа. При этом Минфин по-прежнему готов выпустить на рынок три вида полисов: с лимитами выплат 500 000 руб. по вреду жизни и здоровью, 400 000 руб. по имуществу, которые действуют сейчас, а также варианты с выплатами в 1 млн руб. по жизни и 1 млн руб. по имуществу и 2 млн руб. по жизни и 2 млн руб. по имуществу. Также предлагается разрешить водителям приобретать полис на срок больше года.

Страховщики раскритиковали проект Минфина. По данным издания, правление Российского союза автостраховщиков (РСА) уже направило авторам свои предложения. РСА, в частности, не устраивает повышение лимитов до 1–2 млн руб., союз хотел бы сохранить действующие ставки, а также коэффициенты мощности и территорий. Максимальный размер цены полиса в РСА хотели бы ограничить пятикратным значением базовых тарифов, а также настаивают на самостоятельном распоряжении повышающими коэффициентами. Многолетние договоры приведут к необходимости глобального перерасчета тарифов, заверяют участники рынка.