ФАС согласовала банку «ФК Открытие» получение контроля в НПФ электроэнергетики»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство банка «ФК Открытие» на приобретение прав, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности НПФ электроэнергетики, сообщает ФАС.

Контроль в НПФ банк получит путем приобретения 100% ООО «Забота», которому на 99% принадлежит фонд. В НПФ электроэнергетики застраховано более 1 млн человек, содержится 94,8 млрд руб. пенсионных накоплений.

Аналогичное ходатайство ФАС согласовала от банка «Траст» (с 2014 г. санируется «ФК Открытие»).

ООО «Забота» контролируется RPF Investments S.A., 19,9% акций которого принадлежит «Открытие холдингу». Еще 31% RPF Investments S.A. принадлежит Potrosa Enterprises Limited Бадри Гобечии и Александра Мамута (одного из совладельцев группы «Ист»), напрямую группе «Ист» принадлежит 16%, еще 15,5% – у ИФД «Капиталъ» Леонида Федуна и 17,6% принадлежат Krestallmo Holdings Limited девелопера Александра Клячина.