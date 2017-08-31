Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с 21 июля

В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 21 июля опустился ниже 69 руб./€. По данным на 15.56 мск, евро торговался на уровне 68,99 руб./евро (-65 коп.), курс доллара опустился до 58,25 руб./$ (-31 коп.).

На 1 сентября курс доллара ЦБ установлен на уровне 58,5454 руб./$, что на 18,52 коп. ниже предыдущего значения (58,7306 руб.). Официальный курс европейской валюты понижен на 57,85 коп. до 69,6222 руб./€ (предыдущее значение – 70,2007 руб./€).

Цены на нефть днем в четверг растут. По данным на 16.14 мск, стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже составляла $51,32 за баррель (+0,896%), нефти WTI – $46,38 (+0,906%).