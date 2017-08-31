ЦБ понизил официальный курс евро на 57 копеек до 69,6 рубля

Банк России понизил официальные курсы доллара и евро по отношению к рублю. На 1 сентября курс доллара ЦБ установлен на уровне 58,5454 руб./$, что на 18,52 коп. ниже предыдущего значения (58,7306 руб.). Официальный курс европейской валюты понижен на 57,85 коп. до 69,6222 руб./евро (предыдущее значение – 70,2007 руб./евро).

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, понизилась на 36,21 коп. до 63,5300 руб. (против 63,8921 руб. днем ранее).

На Московской бирже, по данным на 15.30 мск, курс доллара составлял 58,4325 руб./$ (-12,75 коп.), курс европейской валюты – 69,1425 руб./евро (-49,25 коп.).

Цены на нефть днем в четверг растут. По данным на 15.45 мск, стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже составляла $51,21 за баррель (+0,683%), нефти WTI – $46,02 (+0,130%).