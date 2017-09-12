Лунтовский станет президентом банковской ассоциации «Россия»

Бывший зампред Банка России Георгий Лунтовский, покинувший свой пост с 1 сентября, будет назначен президентом Ассоциации региональных банков России (ассоциация «Россия»), сообщил «Интерфаксу» нынешний президент ассоциации, руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Выдвигаем [Лунтовского] от рабочей группы президентом, Аксакова – председателем совета и председателем президиума», – сказал он.

Аксаков отметил, что накануне рабочая группа ассоциации рассмотрела эти кадровые вопросы.

Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании во вторник рекомендовал освободить Лунтовского от должности члена совета директоров Банка России. Госдума рассмотрит этот вопрос 20 сентября.

Пост первого зампреда Банка России Лунтовский покинул с 1 сентября после 18 лет работы в ЦБ.