Один иностранный инвестор интересуется покупкой украинской «дочки» Сбербанка

Один иностранный инвестор выразил интерес к покупке украинской «дочки» Сбербанка, сообщила замглавы Нацбанка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

«У нас сегодня есть обращение одного потенциального покупателя, мы с ним работаем. Пока ничего точно сказать не могу», - сказала она журналистам в кулуарах международной конференции «Защита прав потребителей финуслуг 2017: путь к построению доверия» в Киеве во вторник.

Она уточнила, что это нерезидент, который направил в НБУ письмо о намерениях. Пакет документов на согласование покупки этот потенциальный покупатель еще не подавал.

«Для нас как регулятора важна потенциальная способность покупателя поддерживать развитие. Это очень важно, не считая репутационных моментов. Поэтому мы очень внимательно смотрим на это», - отметила замглавы Нацбанка.