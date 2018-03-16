Близкий к Керимову фонд намерен сохранить текущую бизнес-модель «Возрождения»
Фонд Bonum Capital, близкий к сенатору Сулейману Керимову, намерен сохранить текущую бизнес-модель банка «Возрождение», сообщает RNS со ссылкой на представителя фонда Антона Аверина.
«Мы оцениваем банк как актив очень высокого качества с хорошим потенциалом роста, владение которым очень почетно. Банк имеет безупречную 27-летнюю репутацию и продолжит работу в рамках существующей бизнес-модели, в основе которой лежат исторически крепкие отношения с клиентами», — сказал Аверин.
Ранее Bonum Capital подтвердил свое намерение купить «Возрождение»: фонд уже достиг «принципиальных договоренностей» с акционерами банка и проводит due dilligence, по итогам которого будут определены окончательные параметры сделки, говорил представитель фонда. В декабре 2017 г. после санации Промсвязьбанка ЦБ обязал основного владельца обоих банков Дмитрия Ананьева до 18 марта снизить долю в банке до 10% или менее.
В четверг, 15 марта, источники сообщили «Ведомостям», что председателем совета директоров «Возрождения» избран Мурат Алиев, который занимает должность председателя совета директоров Bonum Capital.