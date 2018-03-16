Нацбанк Украины продлил санкции в отношении банков с российским капиталом

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Владелец «Морского старта» S7 Space пожаловался на цену российских ракет

S7 Space, дочерняя копания S7, владеющей плавучим космодромом «Морской старт», пожаловалась на стоимость и и характеристики ракеты-носителя «Союз-5», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора компании Сергея Сопова.

«Союз-5» в таком виде, в каком его представляют, нам не нужен. По сути, это потолстевшая и потяжелевшая ракета «Зенит». Зачем делать новый «Зенит», чтобы через 15 лет он устарел?» — посетовал собеседник агентства. Сопов подчеркнул, что S7 Space рассчитывает конкурировать со SpaceX с ее ракетами Falcon 9, потому основополагающим моментом для российской компании является цена ракет.

Он признал, что ракеты «Зенит» в своем прежнем виде (им 40 лет) могут использоваться еще шесть-семь лет, но при этом следует подумать о замене. «Мы точно знаем, что это должна быть ракета среднего класса, которая будет выводить на низкую опорную орбиту 16-17 т [полезной нагрузки]», - констатирует генеральный директор компании.

«Морской старт» - международный коммерческий проект ракетно-космического комплекса морского базирования. С 1995 г. им управляли совместно Boeing, РКК «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш». В 2009 г. компания «Морской старт» объявила о банкротстве, и ведущую роль в ней получила РКК «Энергия». В 2016 г. S7 заключила контракт на покупку «Морского старта», выкупив, в частности, плавучую платформу «Одиссей» и корабль Sea Launch Commander.

В начале марта S7 Space опубликовала график запусков ракет-носителей по программе «Морской старт» на период с 2019 по 2022 г. В планах компании - до 70 коммерческих пусков в течение 15 лет. Первый запуск запланирован на декабрь 2019 г. Еще три - на 2020 г., четыре - на 2021 г. и еще четыре - на 2022 г.

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