Рубль дешевеет на торгах Московской биржи

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Британские врачи сообщили подробности о лечении Скрипалей

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия хорошо реагировали на лечение врачей, однако они находятся в разных стадиях выздоровления. Об этом рассказала главный врач госпиталя Солсбери Кристин Бланшард, ее заявление опубликовано на сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Сергей Скрипаль восстанавливается медленнее, чем его дочь, отмечает Бланшард. Однако у него хороший прогресс и в пятницу он уже вышел из критического состояния. Врачи надеются, что со временем он сможет покинуть больницу, говорится в заявлении. Юлию уже выписали, но она попросила не разглашать подробности СМИ, отмечает Бланшард: «Это не конец ее лечения, но знаменует собой важный этап».

Скрипали подверглись воздействию высокотоксичного химиката, целью которого является предотвращение функционирования нервной системы, напомнила Бланшард. Это приводит к таким симптомам, как слабость и галлюцинации, добавляет она. По ее словам, работа врачей заключалась в том, чтобы поддерживать стабильное состояние пациентов: их дыхание и циркулирование крови. Затем врачи использовали различные лекарства для поддержки Скрипалей, чтобы их организмы могли создать больше ферментов для замены тех, которые пострадали от отравления, уточняет Бланшард: «Мы также использовали специальные методы дезактивации для удаления остаточных токсинов».

Срипалей нашли в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. По версии британских властей их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое было разработано в СССР. Великобритания обвинила Россию в произошедшем. Москва причастность к произошедшему отрицает.

Несколько недель о состоянии Скрипалей не было ничего известно. На прошлой неделе Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии, в котором сообщалось, что она идет на поправку. Кроме того, врачи госпиталя Солсбери раскрыли, что ее отец вышел из критического состояния. Юлию уже доставили в «безопасное» место, сообщили BBC News и Sky News со ссылкой на источники. Куда именно – неизвестно. Сотрудники британской разведки рассматривают возможность переезда Скрипалей в США под новыми именами, писала The Times.

Как Великобритания расследует отравление Скрипалей