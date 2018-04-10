Рубль дешевеет на торгах Московской биржи
Рубль продолжает дешеветь на торгах Московской биржи во вторник, свидетельствуют данные торговой площадки.
Курс доллара к 10.40 увеличился на 1,7 руб. к закрытию торгов в понедельник, до 62,44 руб./$, евро подорожал на 2,26 руб. до 76,94 руб.
Официальный курс Центробанка составляет 58,57 руб. за доллар и 71,88 руб. за евро.
Российский рынок акций во вторник показывает разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи увеличился на 0,46% до 2100,57 пункта, индекс РТС снизился на 3,1% до 1064,68 пункта.
В понедельник российский фондовый рынок обвалился, а рубль ослабел к доллару и евро после введения новых санкций США.