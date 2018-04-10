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Кудрин посоветовал не ждать снижения ключевой ставки в ближайшие полгода

Появление инфляционных рисков на фоне новых санкций США изменит планы Центробанка по снижению ключевой ставки, считает председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Ослабленный рубль <...> требует от Центрального банка дополнительного внимания к инфляции. Поэтому, я думаю, ожидать снижения ставки ЦБ в ближайшее полугодие уже не стоит», – сказал Кудрин журналистам (цитаты по «Интерфаксу»).

Он отметил, что сейчас многое будет зависеть «от тех мер, которые объявит правительство по поддержке компаний, попавших под санкции», и от «порядка реструктуризации задолженностей попавших под санкции компаний».

Минфин США 6 апреля ввел санкции против 24 россиян и 15 компаний. Это спровоцировало обвал российского фондового рынка и ослабление курса рубля.

ЦБ планировал снизить ключевую ставку в 2018 г. до 6–7%, однако ее итоговый уровень может быть скорректирован в зависимости от конъюнктуры, говорила в конце марта председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.