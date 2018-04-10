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Финансы
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Кудрин посоветовал не ждать снижения ключевой ставки в ближайшие полгода

Ведомости
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Появление инфляционных рисков на фоне новых санкций США изменит планы Центробанка по снижению ключевой ставки, считает председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Ослабленный рубль <...> требует от Центрального банка дополнительного внимания к инфляции. Поэтому, я думаю, ожидать снижения ставки ЦБ в ближайшее полугодие уже не стоит», – сказал Кудрин журналистам (цитаты по «Интерфаксу»).

Он отметил, что сейчас многое будет зависеть «от тех мер, которые объявит правительство по поддержке компаний, попавших под санкции», и от «порядка реструктуризации задолженностей попавших под санкции компаний». 

Минфин США 6 апреля ввел санкции против 24 россиян и 15 компаний. Это спровоцировало обвал российского фондового рынка и ослабление курса рубля.

ЦБ планировал снизить ключевую ставку в 2018 г. до 6–7%, однако ее итоговый уровень может быть скорректирован в зависимости от конъюнктуры, говорила в конце марта председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Бизнес
Новости

Минсельхоз готовит запрет растительных жиров во всей молочной продукции

Интерфакс/Ведомости
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Минсельхоз предлагает запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции. «Считаем необходимым запретить использование сухого молока при производстве сыра, а также запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции», - заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на коллегии Минсельхоза в Москве.

По его словам, для этого изменят техрегламенты производства молочной продукции.

Сославшись на оценки экспертов, министр сообщил, что в прошлом году в Россию ввезено более 150 000 т «сыроподобной продукции» из растительных жиров и молочной сыворотки. «Если пересчитать эти объемы на молоко, то получится почти 1,5 млн т сырого молока, которое не было закуплено у наших производителей», - сказал он.

«Мы не намерены мириться с этим», - подчеркнул Ткачев. Помимо изменения техрегламентов Минсельхоз предлагает включить «сыроподобную продукцию» в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю. «Это позволит контролировать ее ввоз при пересечении государственной границы России», - пояснил Ткачев.

Россия обеспечивает себя молочной продукцией только на 75%, остальное – импорт, в основном из Белоруссии. По данным Союзмолока, производство сырого молока в стране с 2006 по 2016 г. сократилось на 2% до 30,7 млн т.

По данным Роспотребнадзора, доля молочного фальсификата на российском рынке с 2014 г. снизилась вдвое до 3,8% против 8-9%. Кроме того, ведомство отмечало сокращение импорта в Россию главного заменителя животных жиров - пальмового масла.

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Политика
Новости

Порошенко вслед за США введет санкции против российского бизнеса

Ведомости
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Совет национальной безопасности Украины (СНБО) на ближайшем заседании примет решение о введении персональных санкций в отношении «российских олигархов». Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает «112 канал».

Украина планирует согласовать их с санкциями, введенными в отношении российского бизнеса США.

«Дал поручение СБУ, кабинету министров и секретарю СНБО подготовить проект решения, который будет вынесен на СНБО. Санкции будут введены и будут максимально гармонизированы с решением правительства США», - заявил он.

Украинский лидер подчеркнул, что в список санкций Киева войдет совладелец UC Rusal Олег Дерипаска, а также «другие российские олигархи».

Минфин США 6 апреля ввел новые санкции против 26 человек и 15 компаний, в том числе против «Рособоронэкспорта», «Российской финансовой корпорации» и «Русала». Американская сторона вновь обвинила России в присоединении Крыма, «разжигании насилия на востоке Украины», поддержке президента Сирии Башара Асада, а также деятельности «русских хакеров».

Кто подпал под новые санкции США

Финансы
Новости

Московская биржа готовится запустить торги иностранными бумагами в III квартале

Интерфакс/Ведомости
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«Московская биржа» готовится запустить торги иностранными ценными бумагами уже в III квартале 2018 г., сказал предправления биржи Александр Афанасьев в кулуарах Биржевого форума. «Во-первых, мы хотим, чтобы российские активы преимущественно торговались на Московской бирже. Во-вторых, мы хотим обеспечить российским участникам рынка, инвесторам, возможность торговать продуктами глобального рынка, используя привычный им механизм Московской биржи», - сказал Афанасьев.

Он видит в этом проекте импортозамещение финансово-посреднических услуг, поскольку сейчас российские инвесторы работают на мировых рынках через цепочку посредников - «дочки» иностранных банков или российских брокеров с иностранными «дочками».

Биржу, отметил Афанасьев, интересуют не только иностранные акции, но другие ликвидные продукты - например, пара евро-доллар, иностранные товарные деривативы.

«Мы обсуждали это с регулятором, с участниками рынка, наши участники смотрят на это достаточно положительно», - сказал Афанасьев. По его словам, для начала биржа организует листинг наиболее 50 ликвидных глобальных акций. Под этот проект будет введена вечерняя сессия на фондовом рынке, расчеты будут проводиться в долларах США. Предполагается, что на ней будут торговаться только иностранные бумаги, но вопрос окончательно не решен.

«Интерфакс» уже сообщал со ссылкой на участников рынка, что на прошлой неделе биржа начала обсуждать листинг иностранных ценных бумаг и введение вечерней сессии на фондовом рынке до 23.50 мск. На Московской бирже уже проводятся торги еврооблигациями и бумагами иностранных биржевых инвестфондов (ETF). К этим инструментам имеют доступ розничные инвесторы.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Кудрин предупредил о рисках введения ответных санкций против компаний США

Ведомости
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Ответные ограничительные меры против американского бизнеса нанесут вред российской экономике, заявил председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Я считаю, что в отношении бизнеса частного американского санкции нецелесообразны, потому что бизнес сюда приносит технологии и инвестиции», – сказал Кудрин (цитаты по «Интерфаксу») журналистам в кулуарах конференции Высшей школы экономики.

Он подчеркнул, что такие санкции ударят и по российской экономике в том числе, что делает их контрпродуктивными. «Я думаю, что политики, которые занимаются санкциями и вводят санкции против России, в общем, это одна история, а бизнес – это другая», – рассудил экс-министр финансов.

Он напомнил, что президент Владимир Путин на Санкт-Петербургском экономическом форуме приглашал в Россию иностранных инвесторов. «Вот сейчас такого рода санкции были бы обманом тех обещаний, которые дал президент», – отметил Кудрин.

Минфин США 6 апреля ввел санкции против 24 россиян и 15 компаний. Это спровоцировало обвал российского фондового рынка и падение курса рубля.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 9 апреля поручил правительству поддержать попавшие под санкции российские компании и рассмотреть возможность ответных мер против США.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Минфин не планирует менять из-за санкций механизм покупки иностранной валюты

Ведомости
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Министерство финансов не планирует менять действующий механизм закупки валюты на дополнительные нефтегазовые доходы в связи с новыми санкциями США, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Каких-либо изменений в правилах операций на валютном рынке, связанных с бюджетными правилами, не планируется, так как эти операции настроены исключительно на минимизацию нефтяной зависимости», – сказал Силуанов (цитаты по «Интерфаксу»).

Минфин с февраля 2017 г. покупает иностранные валюту на дополнительные доходы от нефти (свыше $40 за баррель в 2017 г. и свыше $43,8 – в 2018 г.) для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Валюта закупается в пропорции: 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов. Деньги идут на пополнение государственных резервов.

С 6 апреля по 8 мая Минфин планирует закупить валюту на 240,7 млрд руб., ежедневно направляя на эти цели 11,5 млрд руб. В 2018 г. Минфин нарастил объем интервенций в связи с подорожавшей нефтью, а также из-за перехода в этом году на новую формулу закупок – теперь суммы операций зависят не от прогнозного, а от фактически сложившегося курса рубля и долларовой цены на нефть.

Американский минфин 6 апреля ввел санкции против 24 россиян и 15 компаний. Это спровоцировало обвал российского фондового рынка и ослабление курса рубля.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 9 апреля поручил правительству подготовить меры поддержки для попавших в черный список российских компаний, а также рассмотреть возможность ответных мер против США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль анализирует ситуацию, но пока не будет принимать «скоропалительных решений».

«Ведомости» выяснили, что власти обсуждают проект создания в России двух территорий со специальным режимом и признаками офшора – на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский для помощи попавшим под санкции. Об этом рассказали четыре федеральных чиновника, а также человек, участвовавший в обсуждении проекта.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Михельсон купил акции «Новатэка» на 100 млн рублей на падающем рынке

Ведомости
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Предправления «Новатэка» Леонид Михельсон в понедельник купил акции компании, изменив свою долю в уставном капитале с 0,718 до 0,723% при капитализации компании в 2,31 трлн руб. Таким образом, он потратил на ценные бумаги около 100 млн руб., следует из сообщения «Новатэка».

В понедельник компания также возобновила обратный выкуп акций и приобрела 113 070 собственных акций. Последний раз «Новатэк» проводил обратный выкуп акций в августе 2017 г. Тогда компания приобрела 289 040 своих акций, на что могла потратить около $2,9 млн.

Вчера акции многих крупных российских компаний снижались на новостях о санкциях США. Сильнее всех подешевели акции «Сафмара» (-26,06%), UC Rusal (-20,35%), «Мечела» (-19,26%) и «Полюса» (-17,04%). Вчера на торгах Московской биржи цена на акцию «Новатэка» колебалась от 656,3 до 779,2 руб. К 13.59 мск 10 апреля одна акция компании стоила 721,8 руб. (+1,53%).

Кто попал под новые санкции США

Бизнес
Новости

Mail.ru запустила онлайн-сервис поиска и заказа лекарств

Ведомости
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Mail.ru Group запустила онлайн-агрегатор «Все аптеки», при помощи которого можно выбрать и купить лекарства, продающиеся в аптеках «Аптечная сеть 36,6» и фармацевтических дистрибуторов «Катрен» и ЦВ «Протек», а также в независимых региональных аптеках. Об этом говорится в пресс-релизе холдинга.

Пользователи могут выбрать нужные товары, заказать и забрать покупку в ближайшей аптеке на следующий день. В будущем компания планирует сократить этот срок выполнения заказа до нескольких часов, а также расширить список аптек – участниц проекта.

В «Аптечную сеть 36,6» входят бренды «36,6», «Горздрав», «А5», «Фармадар», «A.V.E», «Старый лекарь», «03», «Норма». Фармдистриутор «Катрен» владеет розничной сетью «Мелодия здоровья», а «Протек» – «Риглой».

У дистрибуторов есть и собственные агрегаторы онлайн-заказов. Например, у «Катрена» – Apteka.ru, а у «Протека» – «Здравсити». Они работают также с сетями «Планета здоровья», АСНА, «А-мега», «Самсон-фарма», «Озерки», «Доктор Столетов», «Да, здоров», «Витафарм», «Невис», «Клевер» и независимыми аптеками в регионах, отмечается в сообщении.

«Российский фармацевтический рынок растет с каждым годом, и объемы интернет-торговли также увеличиваются – половина пользователей готовы заказывать безрецептурные лекарства онлайн», – говорит руководитель проекта «Все аптеки» Александр Котляров, чьи слова приводятся в релизе.

По словам Котлярова, для того чтобы «сделать сервис максимально удобным и полезным», компания использовала опыт, накопленный ею при работе над проектами «Здоровье Mail.ru», Delivery Club и «Юла»,

Политика
Новости

Британские врачи рассказали подробности лечения Скрипалей

Ведомости
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Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия хорошо реагировали на лечение врачей, однако они находятся в разных стадиях выздоровления. Об этом рассказала главный врач госпиталя Солсбери Кристин Бланшард, ее заявление опубликовано на сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Сергей Скрипаль восстанавливается медленнее, чем его дочь, отмечает Бланшард. Однако у него хороший прогресс и в пятницу он уже вышел из критического состояния. Врачи надеются, что со временем он сможет покинуть больницу, говорится в заявлении. Юлию уже выписали, но она попросила не разглашать подробности СМИ, отмечает Бланшард: «Это не конец ее лечения, но знаменует собой важный этап».

Скрипали подверглись воздействию высокотоксичного химиката, целью которого является предотвращение функционирования нервной системы, напомнила Бланшард. Это приводит к таким симптомам, как слабость и галлюцинации, добавляет она. По ее словам, работа врачей заключалась в том, чтобы поддерживать стабильное состояние пациентов: их дыхание и циркулирование крови. Затем врачи использовали различные лекарства для поддержки Скрипалей, чтобы их организмы могли создать больше ферментов для замены тех, которые пострадали от отравления, уточняет Бланшард: «Мы также использовали специальные методы дезактивации для удаления остаточных токсинов».

Срипалей нашли в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. По версии британских властей их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое было разработано в СССР. Великобритания обвинила Россию в произошедшем. Москва причастность к произошедшему отрицает.

Несколько недель о состоянии Скрипалей не было ничего известно. На прошлой неделе Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии, в котором сообщалось, что она идет на поправку. Кроме того, врачи госпиталя Солсбери раскрыли, что ее отец вышел из критического состояния. Юлию уже доставили в «безопасное» место, сообщили BBC News и Sky News со ссылкой на источники. Куда именно – неизвестно. Сотрудники британской разведки рассматривают возможность переезда Скрипалей в США под новыми именами, писала The Times.

Как Великобритания расследует отравление Скрипалей

Экономика
Новости

Гендиректор РФПИ не исключил введение дополнительных налогов для компаний из США

Ведомости
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В качестве ответной меры на санкции США российские власти могли бы ввести дополнительные налоги для американских компаний, считает гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Не исключено, что если будет новый виток санкций и в нашем правительстве начнут задавать вопросы, а стоит ли вводить какие-то ответные меры, в том числе, возможно, какие-то налоги на американские компании дополнительные, которые могли бы компенсировать санкционный эффект», – сказал Дмитриев журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить меры поддержки для попавших в черный список российских компаний и проработать возможность введения ответных мер против США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник сообщил, что Кремль продолжает изучать ситуацию, однако не станет принимать «скоропалительных решений».

6 апреля власти США ввели санкции против 24 россиян и 15 компаний. Американцам запрещаются любые отношения с компаниями и лицами из черного списка, кроме того, за нарушение этого запрета вторичные санкции могут быть введены в том числе против нерезидентов.

Выбор редактора
Политика
Новости

Песков рассказал о взаимодействии Путина и правительства «в трудные дни»

Ведомости
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Ситуация в российской экономике и на фондовом рынке находится под постоянным контролем президента Владимира Путина и правительства, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя обвал российского рынка акций.

«Что касается экономической повестки дня, то она является константой в рабочем графике президента. Синхронизация действий с правительством по экономическим делам происходит фактически в режиме онлайн и в такие трудные дни, и в обычном режиме», – сказал Песков (цитаты по «Интерфаксу»), напомнив, что глава государства ежедневно проводит встречи, «так или иначе занимается экономическими делами».

Песков констатировал, что «на бирже были сильные негативные тенденции». «Частично они обусловлены конъюнктурой, частично – эмоциональными последствиями. Вы знаете, что такое случается», – отметил представитель Кремля.

Песков выразил уверенность, что впоследствии «рынки ждет определенная корректировка». «Какая – сейчас вряд ли кто-то скажет, но по крайней мере ситуацию все держат под достаточно плотным вниманием», – заключил он.

Кремль продолжает анализировать ситуацию с американскими санкциями, при этом администрация президента не станет принимать «скоропалительных решений», пообещал Песков.

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить меры поддержки для попавших в черный список российских компаний и проработать возможность введения ответных мер против США.

Минфин США объявил о новых санкциях против 24 россиян и 15 компаний 6 апреля. Это спровоцировало обвал российского рынка акций в понедельник, 9 апреля. Во вторник фондовый рынок показывает разнонаправленную динамику – индекс Мосбиржи, отражающий рублевую цену акций, отыгрывает падение, долларовый индекс РТС продолжает снижаться.

Политика
Новости

WSJ сообщила о планах США отправить еще один эсминец к берегам Сирии

Ведомости
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Американцы могли направить еще один ракетный эсминец ВМС США к берегам Сирии после совещания в Белом доме, состоявшегося 9 апреля, сообщает газета The Wall Street Journal. На встрече обсуждалась химическая атака, которая, как считает американская сторона, имела место в сирийской Думе.

«У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии. <…> Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней», – напоминает WSJ.

Издание уточняет, что на совещании Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома с участием президента США Дональда Трампа речь шла о возможном ответе Дамаску, на который США возлагают ответственность за химатаку.

Газета не сообщает, откуда эсминец США направился к побережью Сирии.

Ранее президент США заявил, что у американских властей есть много вариантов военного ответа на ситуацию в сирийском городе Дума. Трамп подчеркнул, что решение будет принято «сегодня вечером (утро вторника мск) или чуть позже».

«Вы услышите об этом решении, – подчеркнул он в беседе с журналистами. – Мы не можем позволять этим злодеяниям, которые мы видели, мы не можем позволять этому случаться в этом мире».

Ранее The Washington Examiner со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что эсминец USS Donald Cook с 60 крылатыми ракетами «Томагавк» покинул порт на Кипре и отправился в сторону Сирии. Турецкая газета Hurriyet указывала, что эсминец по меньшей мере четыре раза облетали российские боевые самолеты недалеко от берегов Сирии, однако в Пентагоне эту информацию опровергли.

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