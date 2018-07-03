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Сбербанк ответил на претензии Счетной палаты

Сбербанк не нарушал правил выдачи субсидируемых государством кредитов, предназначенных для сельхозтоваропроизводителей, заявили в пресс-службе Сбербанка.

Ранее Счетная палата сообщила, что Сбербанк нарушил соответствующие правила и включал в реестр потенциальных льготных заемщиков компании, у которых отсутствовала выручка от реализации сельхозпродукции (льготные кредиты могут получать предприятия с долей выручки от продажи аграрной продукции не менее 70%). По данным аудиторов, кредиты предназначались специально созданным проектным компаниям. Под эти кредиты Сбербанк получил более 302 млн руб. субсидий, выявила проверка.

Хотя аудитор Андрей Перчян и отмечал, что практика кредитования инвестпроектов через проектные компании является нормальной, он указывал на необходимость скорректировать действующие правила льготного кредитования в сельском хозяйстве, чтобы условия субсидирования учитывали подобную практику.

Минсельхоз подтвердил Сбербанку возможность кредитовать вновь образованные компании на инвестиционные цели, действующие нормы также не запрещали этого, указывает пресс-служба госбанка.

Счетная палата также обнаружила за Сбербанком нарушения, связанные с предоставлением форм отчетности по субсидиям в Минсельхоз. Комментируя это, в Сбербанке отметили, что форма отчетов неоднократно менялась и каждый раз банк настраивал свое программное обеспечение в сжатые сроки. Из-за размеров клиентской базы Сбербанка сделать это в считанные дни было крайне затруднительно, однако банк оперативно провел IT-доработки и в настоящий момент данные нарушения не возникают, резюмировали в госбанке.

Сейчас в список уполномоченных банков, кредитующих сельхозсектор, входят 44 кредитные организации, в том числе 10 системно значимых, среди которых – Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и Россельхозбанк. На последние пять приходится более 90% от общих субсидий со стороны Минсельхоза.