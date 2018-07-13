Транскапиталбанк не получит от ЦБ новых денег на санацию Инвестторгбанка
Санацию Инвестторгбанка продолжит осуществлять Транскапиталбанк, но последний не получит на эти цели дополнительных средств. Соответствующие изменения в план финансового оздоровления банка утвердил Центробанк.
Обновленный план «не предусматривает увеличения общего объема финансирования, предоставленного на санацию банка», говорится в сообщении ЦБ.
Инвестторгбанк санируется с 2015 г. по старой схеме, которая предусматривает выделение регулятором денег банку-санатору через Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Госкорпорация тогда предоставила на эти цели Инвестторгбанку финансовую помощью в размере 29,7 млрд руб. на 10 лет. Кроме того, Транскапиталбанк получил займ на 19,5 млрд руб. для поддержания ликвидности до октября 2017 г., затем срок был пролонгирован.
В мае 2016 г. Транскапиталбанк попросил на санацию Инвестторгбанка дополнительные 26,2 млрд руб.
В сообщении ЦБ отмечается, что для погашения обязательств Инвестторгбанк и Транскапиталбанк планируют увеличить ипотечное кредитование и сформировать портфель ОФЗ в размере, эквивалентном финансовой помощи ЦБ. Модель финансового оздоровления Инвестторгбанка предусматривает его выход на прибыль с 2020 г. Также разработан детальный комплекс мероприятий по возврату проблемной задолженности, сокращению издержек и повышению эффективности операционной деятельности банка.