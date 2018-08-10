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ЦБ оценил дыру в капитале банка «Советский» почти в 8 млрд рублей

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Центробанк России оценил отрицательный собственный капитал банка «Советский» на момент лишения его лицензии в 7,96 млрд руб. Об этом сообщается в материалах регулятора.

ЦБ отозвал лицензию на банковскую деятельность у кредитной организации 3 июля. Причиной отзыва стало снижение значений всех нормативов достаточности капитала до уровня менее 2%, при этом сам капитал банка «Советский» оказался ниже минимального значения. С 2015 г. банк проходил процедуру санации. В конце июля этого года ЦБ подал в суд заявление о признании кредитной организации банкротом. Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценивало объем депозитов на счетах банка в 37,17 млрд руб.

МВД 11 июля объявило в международный розыск экс-председателя совета директоров банка Станислава Митрушина. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Тверской суд Москвы выдал санкцию на заочный арест. По информации «Коммерсанта», Митрушину инкриминируется соучастие в хищении около 2 млрд руб.

На 1 июня 2018 г. банк «Советский» занимал 111-е место по величине активов в российской банковской системе.

Как в России уничтожают деньги

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Власти Москвы предложили фиксировать тарифы такси на время крупных мероприятий

Ведомости
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Власти Москвы предлагают обсудить возможность ввода фиксированных тарифов на услуги такси во время проведения крупных международных мероприятий, сообщил первый замруководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин на международном евразийском форуме «Такси». Его слова передал ТАСС.

«Для такси-сообщества и таксомоторного бизнеса это регулирование назрело, – сказал Пронин. – Другие органы считают, что этого делать не нужно. Мне кажется, стоит думать о том, чтобы в будущем на моменты проведения подобного рода игр или больших массовых мероприятий вводить какие-либо ограничения в тарифной политике, либо их фиксирование, либо их какое-то утверждение».

Пронин отметил, что к такому выводу московские власти пришли по итогам чемпионата мира по футболу. Замруководителя транспортного департамента напомнил, что во время мундиаля в Москве были случаи завышения тарифов такси. «Были элементы обмана, мы на такие случаи молниеносно реагируем, осуществляемся проверки», – указал Пронин.

По данным Пронина, за время чемпионата услугами аккредитованных такси в Москве воспользовались свыше 300 000 человек. Всего аккредитацию получили 33 компании, содержащие парк из 5000 автомобилей не старше трех лет, в желтой цветовой гамме и без штрафов.

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Политика
Новости

Памфилова призвала «не плодить» схожие вопросы для пенсионных референдумов

Ведомости
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Что чиновники думают о пенсионной реформе

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании в пятницу обратилась к инициаторам референдумов по повышению пенсионного возраста с просьбой «не плодить дальше одинаковые по сути вопросы», передает корреспондент «Ведомостей». Чем больше создается инициативных групп, тем меньше вероятность, что кто-то дойдет до референдума, напомнила Памфилова. 

По ее словам, в 15 региональных избиркомов поступило 20 ходатайств от инициативных подгрупп о проведении референдума. Памфилова выразила надежду на то, что ЦИК в пятницу в последний раз рассматривает вопрос о пенсионном референдуме, и призвала не допустить девальвации самой идеи.

На заседании в пятницу ЦИК планирует одобрить две заявки на референдум. Региональная подгруппа из Вологодской области предлагает вынести на всенародное голосование вопрос, который звучит так: «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?».

Подгруппа из Нижегородской области предлагает такой вопрос: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижению которого возникает право на назначение пенсии по старости?»

До этого, 8 августа, ЦИК одобрил вопросы для референдума сразу трех инициативных групп - из Москвы, Подмосковья и Алтайского края. Все они предлагают вынести на всенародное голосование вопрос о запрете на изменение возраста, который сейчас дает право выхода на пенсию.

Инициативная группа из Москвы, которую возглавляет кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов, предлагает такой вопрос: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

В Подмосковье одним из инициаторов проведения референдума стал Общероссийский союз общественных организаций по работе с многодетными семьями. Эта группа хочет вынести вопрос «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».

Инициативная группа из Алтайского края предлагает вопрос, который с помощью ЦИК подготовила КПРФ (первую формулировку коммунистов Центризбирком признал не соответствующей законодательству): «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 г. возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин 55 лет), повышаться не должен?».

Инициативные группы, вопросы от которых одобрил ЦИК, еще должны получить регистрацию в региональном избиркоме и за два месяца провести собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек как минимум в 43 российских регионах. После этого они могут подать в Центризбирком документы на регистрацию общероссийской группы для проведения референдума. После регистрации группа за 45 дней должна собрать не менее 2 млн подписей только в тех регионах, где зарегистрированы подгруппы. На один регион может приходиться не более 50 000 подписей.

Политика
Новости

Суд продлил арест бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан

Ведомости
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Лефортовский суд Москвы продлил до 14 ноября срок содержания под стражей бывшему члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже (ст. 276 УК), передает «Интерфакс». Судебное заседание проходило в закрытом режиме, так как уголовное дело содержит материалы, составляющие гостайну. Цуркан грозит до 20 лет лишения свободы.

Цуркан в суде не признала вины. «Она считает, что это дело направлено на смещение ее с занимаемой должности», – ранее говорил ее адвокат Дмитрий Цуприк.

Топ-менеджера арестовали 19 июня. Ей инкриминируется сбор и разглашение гостайны спецслужбам других стран, в том числе Румынии.

Ранее источник «Ведомостей», близкий к российским спецслужбам, говорил, что подозрения в отношении Цуркан связаны с ее возможной работой на спецслужбы Румынии и других восточноевропейских стран НАТО. По информации источника, в деле имеется несколько эпизодов. 20 июня румынский МИД подтвердил наличие у Цуркан гражданства Румынии. РБК со ссылкой на источники писал, что Цуркан подозревают в передаче информации об обсуждаемых схемах поставок электроэнергии в районы Донбасса.

По информации одного из источников РБК, сотрудники ФСБ с подачи Службы внешней разведки (СВР) вели оперативную разработку топ-менеджера «Интер РАО» более года.

Кто шпионил в пользу России

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Технологии
Новости

Apple подала иск к Шереметьевской таможне из-за iWatch

Ведомости
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Российская дочерняя компания Apple – «Эппл рус» – обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском против Шереметьевской таможни, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма иска – 146,1 млн руб. Пока суд оставил это дело без движения. RNS со ссылкой на пресс-службу таможни уточняет, что претензии «Эппл рус» касаются таможенных платежей за смарт-часы iWatch.

В тексте определения говорится, что российская «дочка» Apple оспаривает решение Шереметьевской таможни, принятое в апреле, и требует вернуть перечисленные регулятору платежи на 42,9 млн руб. Основные претензии Apple к таможне вызвали начисленные проценты – свыше 103 млн руб. С учетом уплаты госпошлины сумма исковых требований компании составила 146,1 млн руб.

Представитель таможни уточнил, что таможня «не имеет возможности прокомментировать доводы, положенные "Эппл рус" в основу своих требований», поскольку пока не получила копию иска от Apple. «Исходя из определения суда обжалуемое письмо содержит отказ таможенного органа о внесении изменений в 34 таможенные декларации в отношении электронных товаров «умные часы», – отметил собеседник RNS. По его словам, «дочка» американской компании оспаривает решение таможни, принятое в связи с «техническими ошибками, допущенными "Эппл рус" при подаче соответствующих заявлений». Он подчеркнул, что компания не подавала исправленную версию этих заявлений в таможню.

Ранее Apple уже подавала несколько исков в отношении Центрального таможенного управления и Шереметьевской таможни. Тогда компания требовала признать iWatch портативным устройством. Таможенные органы, в свою очередь, оформляли продукты Apple как наручные часы. В сентябре прошлого года Верховный суд поддержал Apple, признав ее устройство предназначенным для передачи данных.

Что умеют новые поколения смарт-часов

Бизнес
Новости

Ryanair отменила 400 рейсов в Европе из-за забастовки пилотов

Ведомости
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Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair в пятницу, 10 августа, отменила каждый шестой рейс – всего около 400 рейсов по всей Европе из-за масштабной забастовки пилотов, передает RTE. Забастовка повлияла на авиасообщение в таких странах, как Ирландия, Швеция, Бельгия, Нидерланды и Германия. Представитель компании заявил, что из-за акции протеста пострадает более 55 000 клиентов Ryanair. Пассажирам отмененных или задержанных рейсов компания предлагает возместить стоимость билетов, предоставить билет на следующий рейс или изменить маршрут.

Забастовка пилотов стала самой масштабной протестной акцией в истории авиакомпании. Она началась утром в пятницу и продлится 24 часа.

Пилоты авиакомпании недовольны условиями труда, в частности размером зарплаты. Ранее руководитель профсоюза пилотов Cockpit Мартин Лохер заявил, что Ryanair не пытается достичь соглашения с членами экипажей. Переговоры о повышении зарплат профсоюз ведет с руководством лоукостера уже полгода. К каким-либо договоренностям стороны еще не пришли. При обсуждении проблемы с руководством Ryanair ориентируется на тарифные условия туроператора TUI, который, так же как и авиакомпания, использует Boeing 737.

В Ryanair проведение забастовки считают необоснованным. «У наших пилотов из Германии прекрасные условия работы. Их годовая зарплата достигает 190 000 евро помимо бонусов, а в начале года им подняли зарплаты на 20%. Пилоты Ryanair получают минимум на 30% больше, чем в Eurowings, и на 20% больше, чем в Norwegian», – пояснял ранее директор компании по маркетингу Кенни Джейкобс.

Сейчас Ryanair осуществляет полеты более чем по 1800 маршрутам в 215 аэропортов, расположенных в 37 странах. В прошлом финансовом году компания перевезла 130,3 млн человек. Ее парк состоит из 400 самолетов Boeing 737-800. По данным Bloomberg, с начала года акции лоукостера подешевели на 10%. Капитализация компании оценивается в 15,5 млрд евро. По оценке Bloomberg, Ryanair остается самой дорогой европейской авиакомпанией.

Как авиакомпании компенсируют пассажирам задержки рейсов

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Политика
Новости

Центризбирком готов одобрить еще две заявки на пенсионный референдум

Ведомости
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Центризбирком (ЦИК) планирует одобрить еще две заявки на проведение референдума о повышении пенсионного возраста, следует из проектов решений, подготовленных к сегодняшнему заседанию.

Региональная подгруппа инициативной группы, подавшей 8 августа ходатайство о регистрации в избирком Вологодской области, сформулировала вопрос следующим образом: «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?» Блогер и индивидуальный предприниматель из Вологодской области Сергей Михайлов говорит, что их инициативная подгруппа состоит «из разных слоев населения» и готова объединяться с другими инициативами. «Мы не видим в этом деле политической подоплеки и действуем исключительно в своих интересах», заявил он.

Подгруппа, подавшая 7 августа заявку в избирком Нижегородской области, предлагает следующую формулировку: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?» Эту подгруппу возглавил директор нижегородского музея трезвости Алексей Якимов. По его словам, в ней не участвуют партии и инициаторы готовы к самому широкому сотрудничеству.

Обе формулировки соответствуют требованиям законодательства, считает ЦИК.

Председатель ЦИК Элла Памфилова обратилась к инициаторам референдумов с просьбой «не плодить дальше одинаковые по сути вопросы». Чем больше групп, тем меньше вероятность, что кто-то дойдет до референдума, напомнила она. По словам Памфиловой, в 15 региональных избиркомов поступило 20 ходатайств от инициативных подгрупп. Она надеется, что ЦИК в последний раз рассматривает вопрос о пенсионном референдуме, и призвала не допустить девальвации самой инициативы.

ЦИК в среду одобрил вопросы трех первых инициативных групп. Все они предлагают спросить у россиян, поддерживают ли они запланированное властями повышение пенсионного возраста. Первая инициативная группа – из Москвы под руководством кандидата в мэры от «Справедливой России» Ильи Свиридова. Вторая – из Подмосковья, ее возглавляют активисты из Всероссийского объединения организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова и Оксана Шаробокова. Третья – из Алтайского края, там свою инициативную группу собрала КПРФ.

Теперь инициаторы референдума в течение двух месяцев должны провести собрания новых инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек более чем в половине российских регионов (т. е. минимум в 43). Если это удастся, то можно подать в ЦИК документ на регистрацию общероссийской группы для проведения референдума. После регистрации у общероссийской инициативной группы есть 45 дней для сбора не менее 2 млн подписей. Причем собирать их нужно только в тех регионах, где были зарегистрированы подгруппы, и на один регион может приходиться не более 50 000 подписей.

Поскольку в одном регионе может быть зарегистрирована только одна из групп референдума, предлагающих схожие вопросы по одной теме, конкуренция групп может сорвать проведение референдума.

Выбор редактора
Политика
Новости

«Роскосмос» выбрал нового руководителя НПО им. Лавочкина

Ведомости
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Предприятие ракетно-космической отрасли НПО им. Лавочкина, экс-гендиректор которого был задержан по делу о мошенничестве, возглавил Владимир Колмыков. О назначении сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter. До этого Колмыков руководил оборонно-промышленным Красноярским машиностроительным заводом («Красмаш»).

В начале августа совет директоров НПО досрочно отправил в отставку гендиректора предприятия Сергея Лемешевского. Лемешевский обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и является фигурантом дела о хищении более 330 млн руб. у «Роскосмоса». Суд оставил его под стражей до 13 августа. Лемешевскому предъявлены обвинения в заключении фиктивных договоров с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры». Компания, по версии следователей, должна была оказывать юридические услуги, но в действительности этого не делала. Эти функции были возложены на сотрудников юридического отдела НПО.

Кроме Лемешевского по делу о мошенничестве проходят руководитель дирекции правового обеспечения НПО Екатерина Аверьянова, а также председатель адвокатской конторы Игорь Третьяков. Все они арестованы. Лемешевский и другие фигуранты своей вины не признают.

НПО им. Лавочкина является ведущим разработчиком лунной программы России, которая начнется с 2021 г., а также партнером европейских предприятий по проекту освоения Марса «Экзомарс» (2020 г.), в рамках которого «Роскосмос» разрабатывает посадочный модуль, отмечает Рогозин.

Недвижимость
Новости

Эксперты подсчитали выручку застройщиков Московского региона в этом году

Ведомости
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Застройщики жилья Московского региона совокупно заработали за семь месяцев текущего года 554,8 млрд руб., говорится в исследовании компании ЦИАН. Эксперты компании проанализировали выписки из ЕГРН в 2018 г. по субрынкам столичного региона.

Согласно этим выпискам выручка столичных девелоперов составила 410,3 млрд руб. с учетом данных по новой Москве – на застройщиков этого района пришлось 78,8 млрд руб. выручки. Подмосковные девелоперы заработали 144,5 млрд руб.

В течение года пик доходов строителей жилья Московского региона пришелся на апрель. Тогда, к примеру, столичные девелоперы (в старых границах) заработали 49 млрд руб., что на 13% больше, чем в предшествующем марте (42,7 млрд руб.), и на 4% больше, чем в мае (47 млрд руб.). В апреле – мае столичные девелоперы демонстрировали рекордные объемы продаж, которые больше не были достигнуты в течение года. Так, по итогам анализа выписок ЕГРН в апреле в старых границах Москвы было заключено 4243 сделки с новостройками, в мае – 4175 сделок. Во все другие месяцы года количество заключенных сделок с новостройками в Москве не превышало границу в 4000.

Также эксперты ЦИАНа отмечают, что в новой Москве в июле текущего года зафиксировано рекордное количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) с момента присоединения новых территорий – 2590 сделок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель продаж вырос в 2 раза и на 26% по сравнению с июнем 2018 г.

Больше всего (на 30%) в новой Москве продажи увеличили компании ГК «А101» в ЖК «Испанские кварталы» и «Скандинавия», а также «Самолет девелопмент», который вывел к продаже в конце июня квартиры в ЖК «Остафьево».

Экономика
Новости

Турецкая лира упала к доллару до исторического минимума

Ведомости
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Турецкая лира утром в пятницу, 10 августа, упала к доллару почти на 13% до исторического минимума – ниже шести лир за доллар, но потом отскочила в область 5,9 лиры за доллар, сообщает CNBC. Еще в апреле за доллар давали лишь четыре лиры, отмечает агентство.

Накануне вечером президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подобные колебания не должны беспокоить народ. «Против нас ведутся разные кампании – не обращайте на них внимания. Не забывайте: с ними доллар, а с нами – наш народ и наш бог», – цитирует агентство заявление Эрдогана.

Непосредственной причиной обвала лиры стал неуспех миссии турецкой делегации, посетившей США в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Брансон был арестован в прошлом году по обвинению в пособничестве Рабочей партии Курдистана и организации FETO (обе запрещены в Турции). Последнюю Анкара считает организатором попытки госпереворота в 2016 г.

Помимо этого Financial Times написала о растущем беспокойстве ЕЦБ об устойчивости европейских банков со связями с Турцией. Также инвесторов беспокоит растущая инфляция и возможная утрата независимости ЦБ Турции, который не спешит поднимать ставки.

В начале августа минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом Брансона. Весной президент США Дональд Трамп обещал «масштабные санкции» против Турции в связи с этим делом.

Выбор редактора
Бизнес
Новости
Светлана Бочарова|Георгий Яшунский

Песков сообщил о согласии Путина проработать вопрос об изъятии сверхдоходов бизнеса

Ведомости
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Президент Владимир Путин согласился с необходимостью проработать предложение своего помощника Андрея Белоусова об изъятии полутриллиона рублей сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний на исполнение майских указов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Письмо Белоусова было и действительно на нем стоит виза президента «Согласен» – в этом плане все сообщения СМИ абсолютно верные, сказал Песков. «Действительно была высказана такая экспертная точка зрения», – добавил представитель Кремля, отметив, что письмо Белоусова было «для служебного пользования».

«Но что очень важно отметить – на что согласился президент. Президент согласился на то, что эта тема будет проработана правительством России и будут представлены соответствующие предложения с учетом необходимости сохранения инвестиционных возможностей указанных компаний», – подчеркнул Песков. «Поэтому экспертные точки зрения есть и они в экспертном режиме будут прорабатываются», – резюмировал Песков.

В четверг стало известно о том, что Белоусов в письме Путину предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,7 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». В список компаний, которым помощник Путина предлагает увеличить налоговую нагрузку, попали 14 юрлиц. В частности, это НЛМК, «Северсталь», «Мечел», «Полюс», «Алроса», «Норникель», ММК, «Сибур». Полученными деньгами Белоусов предлагает покрыть расходы на исполнение майских указов президента.

Путин пока не планирует встречаться с бизнесом, который может затронуть предложение Белоусова, сказал Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей». «Нет, пока нет таких встреч в графике, потому что президент пока не давал согласия на какие-либо решения. Президент дал согласие на то, чтобы этот вопрос был экспертно проработан в правительстве», – уточнил он.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), представляющий интересы крупнейших российских компаний, раскритиковал идею Белоусова. По мнению организации, инициатива не приведет к повышению конкурентоспособности российской экономики, а изъятие сверхдоходов у бизнеса обернется массовым уходом инвесторов с российского рынка, а также накажет наиболее успешные российские компании.

Вопросы у РСПП возникли и к методике расчета «объема изымаемых средств и входных данных, на которых был сделан расчет». Союз считает некорректным решение сопоставлять доходы и платежи обрабатывающих и добывающих отраслей. При расчете налоговой нагрузки, по мнению РСПП, нужно исключить результаты деятельности зарубежных активов и учитывать неналоговые платежи, социальные отчисления, НДФЛ, применяемые к сверхдоходам. Наконец, указывает РСПП, приведенные Белоусовым данные большинства компаний списка не совпадают с их финансовой отчетностью.

Бизнес
Новости

Оператор «Северного потока – 2» подал в Дании заявку на альтернативный маршрут

Ведомости
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Проектная компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут для экспортного газопровода «Северный поток – 2». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании. Заявка направлена в Датское энергетическое агентство.

Альтернативный маршрут предусматривает, что участок газопровода длиной 175 км пройдет к северо-западу от датского острова Борнхольм, следует из пресс-релиза. В результате труба будет проложена через исключительную экономическую зону Дании, а не через ее территориальные воды. При этом в сообщении подчеркивается, что Nord Stream 2 AG не отказывается от первоначального маршрута, который проходит через территориальные воды Дании.

«Северный поток – 2» – проект нового экспортного газопровода мощностью 55 млрд куб. м. Он должен пройти через Балтийское море, соединив Россию и Германию. Оператор проекта – Nord Stream 2 AG – на 100% принадлежит «Газпрому». OMV вместе с французской Engie, британско-голландской Shell и немецкими Wintershall и Uniper подписали с российской газовой монополией соглашение о финансировании половины стоимости проекта.

Базовый сценарий предполагал, что новая труба повторит маршрут уже действующего «Северного потока – 1». Этот проект предполагал укладку трубы в исключительных экономических зонах (ИЭЗ) Швеции и Финляндии, а также в территориальных водах России, Германии и Дании. Все страны, кроме Дании, дали свои разрешения. Это вынудило компанию искать альтернативные маршруты для прокладки трубы. Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран ранее допускал, что газопровод может сильнее отклониться от Борнхольма, чтобы избежать территориальных вод Дании.

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