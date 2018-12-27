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Почти 3 млн россиян из-за долгов не смогут выехать за границу в праздники

Почти 3 млн граждан России не смогут из-за долгов выехать за границу в новогодние праздники, это на 36,7% больше, чем в прошлом году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Годом ранее эта цифра составляла 1,9 млн человек.

По данным ФССП, среди этих трех миллионов невыездных россиян больше всего должников по кредитам (863 000 человек, или 29%), неплательщиков алиментов (558 000, или 19%) и тех, у кого есть долги по оплате ЖКХ (285 000, или 10%).

Россияне могут быть ограничены в праве выезда за границу при наличии неоплаченной задолженности свыше 30 000 руб. (или более 10 000 руб., если речь идет о неуплате алиментов).

В конце октября ФССП сообщала, что больше всего постановлений об ограничении выезда в этом году было вынесено в Краснодарском крае, Москве, Башкирии, Татарстане и Московской области. Благодаря ограничению на выезд с должников различных категорий за первые восемь месяцев этого года взыскали почти 45 млрд руб.

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