Лондонская фондовая биржа отказалась от предложения Гонконгской биржи о слиянии

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Лондонская фондовая биржа London Stock Exchange Group (LSEG) направила уведомление в адрес Гонконгской фондовой биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEХ) с отказом от предложения о слиянии, говорится в сообщении на ее сайте.
В материале отмечается, что совет директоров Лондонской фондовой биржи расценивает предложение Гонконгской фондовой биржи о приобретении акционерного капитала LSEG как предварительное, нежелательное и весьма условное.
HKEX ранее предложила за LSE 31,6 млрд фунтов стерлингов ($39 млрд), включая долг. Оплатить поглощение предполагалось деньгами (по 20,45 фунта за акцию) и акциями HKEX, которые будут выпущены в результате допэмиссии. Таким образом, LSE была оценена в 83,61 фунта за акцию.
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Банк «Траст» продал землю, на которой планировалось построить развлекательный парк Universal Studios, следует из сообщения банка.
Речь идет о 100% акций АО «Русинком», которому принадлежат права на 21,7 га и офисно-складской комплекс на 111 000 кв. м на Варшавском шоссе. Покупатель и сумма сделки там не раскрываются. Изначально «Траст» планировал выручить от продажи «Русинкома» 2,6 млрд руб., но «итоговая сумма оказалась выше ожиданий».
«Русинком» ранее входил в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева. Совладелец «Сафмара» Саит Гуцериев еще в 2012 г. планировал на Варшавском шоссе построить 1,2 млн кв. м недвижимости, из которых 150 000 кв. м занимал бы развлекательный парк Universal Studios. Инвестиции в проект оценивались в $3 млрд.
В 2017 г. Гуцериев в интервью «Ведомостям» рассказывал, что проект Universal Studios будет перенесен на территорию поселка Коммунарка в новой Москве, чтобы создать там точку притяжения и организовать рабочие места. Землю же «Русинкома» он планировал застроить жильем: там, как рассказывал бизнесмен, можно было возвести около 500 000 кв. м недвижимости. Но в итоге эта территория перешла банку «Траст» вместе со многими другими активами «Сафмара».
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Центробанк одобрил предложенную Минфином новую пенсионную систему, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век». «Эта система больше направлена на то, чтобы совершенствовать существующую систему гарантированного добровольного продукта, это большое продвижение вперед, те наработки, которые были, когда обсуждался индивидуальный пенсионный капитал», – пояснила Набиуллина.
6 сентября Минфин сообщил о разработке законопроекта о гарантированном пенсионном продукте. Сейчас он находится на согласовании в Минтруде, заявляли ранее в ведомстве. В ближайшее время Минфин планировал представить законопроект на общественное обсуждение, а после внести на рассмотрение в правительство. В законопроекте прописан порядок присоединения россиян к системе пенсионных накоплений. Документом предусматриваются гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, регистрация накопительных счетов центральным администратором, налоговые льготы и вычеты.
В свою очередь ранее Минтруд опроверг информацию о поступлении в ведомство на согласование законопроекта Минфина.
Журналист уточнил, что ему потребовалось пройти углубленное обследование, поскольку на протяжении последних полутора лет он находился в тюрьме, где пройти такой осмотр не было возможности. В свою очередь адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что передал в суд ходатайство о том, что Вышинский не сможет приехать на заседание.
Вышинского задержали 15 мая 2018 г. в Киеве после обысков в офисе «РИА Новости – Украина». Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Киевский суд освободил журналиста из СИЗО только 28 августа 2019 г.
Вышинский вернулся в Россию в рамках обмена между Украиной и Россией заключенными и задержанными. Однако уголовное дело о госизмене против него на Украине не закрыто – журналист был освобожден под поручительство. Условием освобождения называлось участие Вышинского в следственных действиях и явка в суд по первому требованию.
Вышинский после приезда в Москву заявлял, что готов участвовать в судебном процессе. При этом украинский омбудсмен Людмила Денисова, комментируя дело против украинских моряков, вернувшихся в Киев после ареста за нарушение границы России в Керченском проливе, предложила формулу: «участие – это не присутствие». По ее словам, участие в суде возможно в режиме видеоконференции, что не противоречит ни украинскому, ни российскому законодательству. С ней соглашалась российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
В Москву вернули задержанных Украиной. Фото
РИА Новости
В Россию вернулись 35 заключенных и задержанных на Украине, столько же Россия передала соседней стране. Чтобы совершить обмен, украинский президент Владимир Зеленский помиловал 16 человек
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На фотографии – некоторые из тех людей, которых передала Украина. Кошка Маша (на фото в центре) тоже улетела в Москву. Один из заключенных «провел с ней несколько тяжелых лет и очень просил, чтобы эту кошку можно было забрать с собой», рассказала бывший омбудсмен Украины Нина Карпачева
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РИА Новости
Перед вылетом в аэропорту «Борисполь»
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РИА Новости
Кирилл Вышинский, бывший руководитель «РИА Новости Украина», перед вылетом в Москву. На Украине его обвиняли в госизмене
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Борт летел в Москву из Киева чуть более часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить, кто был возвращен, помимо Вышинского. Факт обмена с украинской стороной он подтвердил
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РИА Новости
Борт летного отряда «Россия» во Внуково-2. Среди тех, кто прилетел в Россию, есть также фигурант расследования авиакатастрофы MH17 Владимир Цемах, сообщила «Комсомольская правда»
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РИА Новости
Вернувшихся встретил Дмитрий Киселев – генеральный директор МИА «Россия сегодня»
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Председатель наблюдательного совета Альфа-банка Петр Авен назвал создание еще одного государственного банка «Открытие» глубоко ошибочным тактическим решением. Об этом он заявил, выступая на панельной сессии форума Ассоциации банков России в Сочи (слова Авена приводит журнал Forbes). Банкир также отметил, что скептически относится к будущей приватизации «Открытия».
В ответ президент ВТБ Андрей Костин в шутку предложил передать «Открытие» Альфа-банку на безвозмездной основе. Провести передачу можно было бы через залоговый аукцион, уточнил он. «А то банк "Открытие" так распухнет на деньгах ЦБ скоро, что его и не продашь, он будет такой дорогой», – цитирует Костина ТАСС.
Позднее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, также выступавшая на сессии, сказала, что у регулятора нет курса на огосударствление банковской системы, а принятые решения стали вынужденными.
Ранее Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков. По его словам, за два года «Центральный банк прикупил или забрал банков на 6,5 трлн руб.». «ЦБ говорит, что это временная мера, но ничего не бывает более постоянного, чем временное», – сказал Костин, объяснив таким образом свое предложение.
Набиуллина считает, что законодательное ограничение регулятора в сроках владения санированными банками было бы чрезмерным или даже вредным.
ЦБ занялся санацией банков в 2017 г. Тогда на санацию отправились «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Позже ЦБ решил санировать Азиатско-Тихоокеанский банк, а также Московский индустриальный банк. Регулятор планирует продать часть акций «Открытия» в 2021 г.
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В Кремле знают о масштабных следственных действиях в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако заявлений оппозиционера по этому поводу в Кремле не видели, поскольку накануне «была иная повестка дня».
Так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова Навального о том, что обыски в его штабах и у его соратников санкционированы лично президентом Владимиром Путиным и вызваны его недовольством результатами недавних выборов.
«Я не могу комментировать, потому что я не знаю [об этих заявлениях]. Могу лишь только сказать, что вчера Путин не был абсолютно расстроенным – ни в Ботлихе, ни в Сочи, общаясь с премьер-министром Израиля», – цитирует Пескова «Интерфакс».
Утром 12 сентября полицейские одновременно пришли в штабы Навального и к их координаторам как минимум в 39 городах. В общей сложности не менее 1000 силовиков провели более 150 обысков, сообщал соратник политика Леонид Волков. Полицейские изымали компьютеры и оргтехнику.
Следственные действия связаны с делом об отмывании денег в ФБК, которое было возбуждено 3 августа. По версии следствия, в 2016–2018 гг. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупные суммы в рублях и валюте. Следственный комитет сообщал об 1 млрд руб., но в постановлениях суда и следователей говорится о 75 585 300 руб. Для их легализации соучастники, по версии следствия, через банкоматы внесли средства на счета ФБК.
Как прошли выборы в Мосгордуму
АГН Москва
Воскресенье, 8 сентября, в России единый день голосования. Всего на прямых выборах должны выбрать 16 руководителей регионов, депутатов 13 законодательных собраний и 21 городской думы, а также трех мэров региональных столиц
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Евгений Разумный / Ведомости
Президент Владимир Путин проголосовал на избирательном участке в Российской академии наук. Он не сказал, за кого голосовал, но отметил, что не знаком с этим кандидатом лично
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ТАСС
Политик Алексей Навальный пришел на выборы с дочкой Дарьей, для которой эти выборы стали первыми. Несколько дней назад ей исполнилось 18 лет. Навальный и его сторонники голосуют за кандидатов, которых определило "Умное голосование"
3/11
t.me/avtozaklive
Участница Pussy Riot Мария Алехина и ее бюллетень
4/11
Евгений Разумный / Ведомости
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин
5/11
ТАСС
Премьер Дмитрий Медведев
6/11
ТАСС
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь
7/11
Максим Стулов / Ведомости
Как обычно, на многих участках устраивали небольшие концерты и угощали едой
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Главный редактор TJournal Никита Лихачев решил покинуть занимаемый пост, говорится на сайте издания. Такое решение он принял еще две недели назад. «Я останусь совладельцем компании, иногда еще буду делать что-то для родного издания, если это потребуется, но уже не на правах главного редактора», – приводятся на сайте TJournal слова Лихачева.
Пост главного редактора займет Сергей Звезда, перешедший на работу в TJournal в декабре 2016 г. «Мне раньше было довольно страшно представить, как передавать проект под ответственность кого-то другого, но я полностью доверяю Звезде», – пояснил Лихачев. Заместителем главреда будет назначен Роман Персианинов. «В то время как Звезда займется курированием материалов о повестке на TJ, Персианинов займется развитием отдела лонгридов и возьмет на себя руководство недавно анонсированной Лигой авторов TJ», – добавил Лихачев.
The Twitter Journal (позже название было сокращено до TJournal) начал работать в качестве агрегатора твитов в 2011 г. Лихачев был одним из основателей проекта. В 2014 г. блог-платформа наряду с VC.ru (прежнее название «Цукерберг позвонит») стали частью издательского дома «Комитет». Лихачев был главредом TJournal на протяжении последних восьми лет.
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Если руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич еще не уволена после скандала с оскорбительными высказываниями о жителях Тулуна, это повод для разбирательства, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Если эта чиновница выйдет на работу в этом же качестве, то тогда это будет повод для того, чтобы задать соответствующие вопросы», – заявил он.
Ранее в соцсетях распространилась аудиозапись, где женщина описывала приезд Владимира Путина в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения. «Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они одеты», – говорила она. Пользователи соцсетей утверждали, что на записи голос Алашкевич. Сама она это отрицала. Тем не менее губернатор Сергей Левченко отстранил ее от работы на период разбирательства.
Реакция губернатора последовала только после того, как Путин снова приехал в Тулун и пообщался с жителями. Блогер Артем Павлечко пожаловался Путину на хамство Алашкевич и спросил, планирует ли чиновница извиниться перед жителями. Путин заявил, что поручит губернатору разобраться в ситуации. «Если она так сказала, то она непорядочный человек», – сказал Путин.
В конце июня в Иркутской области начался паводок, частично затопило 109 населенных пунктов и почти 11 000 жилых домов. Во время наводнения погибли 25 человек. Путин несколько раз посещал пострадавшие районы, чтобы оценить ход восстановительных работ и пообщаться с жителями.
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Правительство в 2020 г. планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные – на 7%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова (ее слова приводит «Интерфакс»). Она отметила, что соответствующие ресурсы для индексации предусмотрены.
Голикова напомнила, что в текущем году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, то есть выше уровня инфляции по итогам 2018 г. (4,3%). «Такой подход будет применяться и далее», – заверила вице-премьер. Социальные пенсии в апреле были проиндексированы на 2%.
Средний размер пенсии в 2020 г. составит около 15 000 руб., добавила Голикова. При этом, по ее словам, средний размер страховых пенсий по старости у неработающих пенсионеров составит 16 400 руб.
Голикова также сообщила о планах правительства проиндексировать социальные выплаты в 2020 г. на 3,8%. По словам вице-премьера, эта цифра может быть уточнена исходя из фактического уровня инфляции. Проиндексированы будут и зарплаты бюджетников, не вошедших в майский указ, пообещала Голикова.
Ранее в пятницу также стало известно, что в 2020 г. материнский капитал составит 466 600 руб. Таким образом, его проиндексируют на 3,8% – впервые за пять лет. Это чуть меньше, чем власти обещали ранее.
Как живется пенсионерам в разных странах
Depositphotos / PhotoXPress
Глобальный пенсионный индекс Natixis Global Asset Management учитывает 18 показателей, объединенных в четыре группы: материальное благополучие пенсионеров; доступ к финансовым услугам, позволяющим сохранить капитал и максимизировать пенсионный доход; медицинские услуги; качество жизни (безопасность и экологичность окружающей среды). Все показатели оцениваются от 0 до 100%
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Pixabay
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Норвегия с общим индексом 86%. По уровню материального благополучия (91%) аналитики Natixis поставили эту скандинавскую страну на первое место
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Arno Balzarini / AP
Швейцария – 2-е место с 82%. Вместе с Норвегией это единственная страна, попавшая в топ-10 во всех четырех группах
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Pixabay
Германия – 7-я с 77%. Она вместе со всеми рассмотренными странами Западной Европы, Австралией, Новой Зеландией, США, Канадой и Японией имеет высокий (более 80%) показатель доступа к качественным медицинским услугам
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Maartje Blijdenstein / Reuters
В этих странах, включая Нидерланды (тоже 77% в общем рейтинге и 89% - по медицинским услугам), высокие расходы на здравоохранение в расчете на человека, высокий уровень страхового покрытия этих расходов и относительно высокая ожидаемая продолжительность жизни
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Reuters
Дания – также 77%. Высокое качество жизни важно для комфорта пенсионеров. В топ-10 по этому показателю входят семь стран из первой десятки общего рейтинга: Дания (максимум с 94%), Норвегия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Исландия и Австралия
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Lisi Niesner / Reuters
Австрия на 13-м месте с 75%. Она входит в топ-10 по доходам на душу населения и равенству в доходах
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Petr Josek Snr / Reuters
Бывшие страны соцлагеря вполне способны обеспечивать достойную старость и при рыночной экономике. Лучше всего пенсионерам живется в Чехии (16-е место с 72%), а по их материальному благополучию страна и вовсе на 6-м месте в мире. Словения в общем рейтинге на 24-м месте (68%), Польша – на 28-м (64%), Латвия – на 34-м (57%)
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Pixabay
США занимают 17-ю позицию с 72%. Но по показателю материального благополучия они лишь на 25-м месте (57%)
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Sang Tan / AP
У Великобритании тоже 72%. Она находится на 3-м месте в мире по медицинским расходам для пожилых, обеспеченным страховкой
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DPA / ТАСС
Франция на 19-м месте с 71%. Ее невысокая позиция среди развитых стран объясняется высоким налоговым бременем, сокращающим возможности для формирования пенсионного капитала, и низким соотношением числа трудоспособных и пожилых людей (первых слишком мало, чтобы отчислять достаточно средств на обеспечение нынешних пенсионеров)
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Pixabay
Израиль с 71% на 20-м месте, но на 10-м в мире по ожидаемой продолжительности жизни
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Kim Kyung Hoon / Reuters
Дольше всех в мире люди живут в Японии (22-е место с 70%). Это объясняется в том числе тем, что она на 6-м месте по здравоохранению, но жить пенсионерам непросто: по их финансовым возможностям страна лишь на 36-м месте
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Ahn Young-joon / AP
Обратная ситуация в Корее (23-е место с 68%). Она на 6-м месте в мире по возможностям для формирования пенсионного капитала, но лишь на 26-м по медицинским услугам и на 38-м – по качеству жизни
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Petros Karadjias / AP
Кипр занимает 35-е место с 54%, прежде всего из-за финансовых сложностей. Рейтинг материального благополучия пенсионеров – лишь 44%, а их возможность приумножить капитал – 52%, что во многом объясняется последствиями кризиса, большим госдолгом, проблемами банков
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Pixabay
Траты на здравоохранение играют важную роль, отмечают авторы рейтинга, но оговариваются: на Кипре, например, они составляют четверть от расходов в США (в расчете на человека), однако киприот обычно живет на два года дольше среднего американца. Показатель медицинских услуг на острове – 62% (самый высокий из четырех групп), а качества жизни – 60%
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Mark Schiefelbein / AP
Страны БРИК – в самом конце списка. Что у них хорошо – невысокая пока зависимость пенсионеров от людей трудоспособного возраста (три страны входят в топ-10, Россия на 11-м месте), но число пожилых по сравнению с молодыми растет в России и Китае. Последний в общем зачете на 38-й позиции (50%)
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Евгений Разумный / Ведомости
Россия на 40-м месте из 43-х (45%). А по возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал – и вовсе на последнем с 41%, здесь важную роль играет низкое качество госуправления
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Андрей Гордеев / Ведомости
Не лучше ситуация и в здравоохранении: здесь Россия на 42-м месте с 36% (год назад – 42%). Второй год подряд сократилась ожидаемая продолжительность жизни, страна на 39-м месте по расходам на медицинское страхование и на 31-м – по расходам на здравоохранение в расчете на душу населения
19/23
Андрей Гордеев / Ведомости
Несколько лучше обстоят дела с материальным благополучием – 47% (35-е место), хотя ситуация ухудшается: в прошлом году было 52%
Бразилия занимает 41-ю строчку (41%). У нее упали все четыре основных показателя, хотя по качеству жизни она на 11-м месте в мире. На последнем, 43-м месте, как и год назад, – Индия
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Pixabay
Сегодня в мире рекордное количество людей в возрасте от 65 лет – 600 млн. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 г. их будет 2,1 млрд и пенсионное обеспечение станет одним из самых острых социальных вопросов в ближайшие 30 лет
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Компания Google выплатила штраф в размере 700 000 руб., назначенный ей Роскомнадзором за то, что поисковик не удалял ссылки на запрещенные в России сайты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Штраф был назначен компании в июле. Роскомнадзор признал ее виновной в нарушении закона об информации. Более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске Google, утверждал Роскомнадзор.
Ведомство ведет список сайтов, доступ к которым российские провайдеры обязаны ограничивать. В этот реестр попадают ресурсы, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицидов и порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии, а также пиратские сайты.
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В 2020 г. материнский капитал составит 466 600 руб., заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс». Таким образом, его проиндексируют на 3,8%. Это чуть меньше, чем власти обещали ранее. В сентябре прошлого года Голикова говорила, что в 2020 г. он вырастет до 470 000 руб. Сейчас сумма выплат семьям с двумя детьми составляет 453 026 руб. В последний раз ее индексировали на 5,5% в 2015 г. (инфляция за 2014 г. – 11,36 %).
По словам Голиковой, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновлении индексации. Голикова отметила, что проиндексирован будет не только размер вновь выданных сертификатов, но и остатки средств семей по частично израсходованным сертификатам.
Программа материнского капитала заработала в в 2007 г. Тогда сумма выплат, которые полагались семьям после рождения второго и последующих детей, составляла 250 000 руб. В 2008 г. ее подняли на 10,5% (годовая инфляция за 2007 г. составила 11,87%) до 276 000 руб. и затем до 2015 г. ежегодно индексировали. Самое большое повышение случилось в 2009 г., когда она выросла на 13% до 312 162 руб. (инфляция в 2008 г. – 13,28%).
В открытых данных на сайте ПФР говорится, что в прошлом году российские семьи получили около 690 000 сертификатов, а с 2007 г. – более 9 млн. На улучшение жилищных условий с ипотекой и без нее в 2018 г. было направлено почти 290 000 сертификатов, на образование – более 10 000, на накопительную пенсию – 195, на социальную адаптацию – 4.
Материнский капитал семья может потратить на приобретение или строительство жилья, первоначальный взнос или погашение ипотечного кредита, образование детей или социальную адаптацию инвалидов, пенсионные накопления матери. Программа действует до 2021 г. Минтруд предлагал ранее продлить ее до 2024 г.
Бизнес
Новости
Чубайс назвал позорными дела Серебренникова и Калви
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В России наблюдается полное неверие бизнеса в то, что он будет защищен, заявил гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс. Причиной тому, по его мнению, является работа правоохранителей, которые возбуждают уголовные дела в отношении бизнесменов в тех случаях, где можно было бы решить спор в арбитражном или общегражданском суде.
«В ситуации, когда есть конфликт между бизнесменами, который можно было бы разрешить нормальным арбитражным или общегражданским судом, у нас появляется уголовное дело. Их список бесконечен: от позорного дела [Кирилла] Серебренникова (развалившегося, слава тебе Господи) до не менее позорного дела [Майкла] Калви. И между ними сотни тысяч [дел], которых мы не видим», – сказал Чубайс, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
При этом гендиректор «Роснано» подчеркнул, что не предлагает реформу правоохранительной системы. «У меня есть более скромное предложение: давайте изменим целеполагание. Давайте попробуем спросить с правоохранительной системы за то, что написано в нашей российской Конституции. Давайте попробуем сказать: "Дорогая правоохранительная система, ты ж сегодня что делаешь? Ты ж, по сути дела, сегодня все гражданское законодательство вместе с судебным процессом подменяешь уголовным"», – заявил Чубайс.
Президент Сбербанка Герман Греф, тоже присутствовавший на пленарной сессии, назвал предложение Чубайса бессмысленным, потому что его невозможно реализовать, а его самого – романтиком.
«Хорошо бы, чтобы все правоохранители начали вдруг защищать бизнес и закрывать уголовные дела. А что они их открывают? Они же зарабатывают на этом», – сказал Греф. Он добавил, что если бы правоохранителям платили за закрытые дела, то они бы стали возбуждать их в два раза больше, чтобы потом закрывать. При этом Уголовно-процессуальный кодекс, по мнению Грефа, можно трактовать как угодно, поэтому «можно делать, что захочешь».
Режиссер Кирилл Серебренников является фигурантом дела «Седьмой студии», которое 11 сентября было возвращено в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении. Серебренников в апреле был переведен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. 11 сентября суд отменил подписку о невыезде ему и другим фигурантам дела, а само дело вернул в прокуратуру.
Основатель Baring Vostok Майкл Калви и пятеро его деловых партнеров были арестованы в феврале по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный». Бизнесмены вину отрицают и связывают дело с акционерным конфликтом. В апреле Калви был переведен под домашний арест.
Хроника преследований российских бизнесменов
Евгений Разумный / Ведомости
Февраль – Майкл Kалви Кто: Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Статья: 159 ч. 4 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). 15 февраля основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В апреле меру пресечения смягчили, отправив Калви под домашний арест. По делу арестованы еще пять человек, четверо фигурантов дела не считают себя виновными. Бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев признал вину и дал показания на других обвиняемых
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Максим Стулов / Ведомости
Март – Михаил Абызов Кто: Бывший министр по делам открытого правительства Статья: 210 ч. 3 УК (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и 159 ч. 4 УК (мошенничество в особо крупном размере). 26 марта Абызова задержали и предъявили обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011–2014 гг. он создал и возглавил преступное сообщество. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж.
В мае в квартире Михаила Абызова нашли наркотики. Однако, по словам его адвоката, отпечатков пальцев бывшего министра на пакетике с наркотиками не обнаружено
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Максим Стулов / Ведомости
Апрель – Алексей Хотин Кто: Владелец банка «Югра» Статья:160 ч. 4 УК (присвоение или растрата) 19 апреля 2019 г. Хотин был задержан и заключен под домашний арест. Альфа-банк подал в Мещанский районный суд пять исков против Хотина и ряда его компаний. Иски банка к Хотину связаны с ситуацией вокруг банка «Югра», у которого в июле 2017 г. ЦБ отозвал лицензию. Возбуждено уголовное дело: Хотину вменяют растрату 7,5 млрд руб. 20 июня Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка к восьми связанным с Хотиным структурам на 16,8 млрд руб.
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Евгений Разумный / Ведомости
Июнь – Василий Бойко-Великий Кто: Основатель группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и агрохолдинга «Русское молоко» Статья:160 ч. 4 УК (присвоение или растрата) 20 июня Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого на два месяца. Он был задержан по факту хищения денежных средств у банка «Кредит экспресс». Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также несколько сотрудников похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.). Все фигуранты задержаны, им предъявлены обвинения в растрате, совершенной организованной группой
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Андрей Гордеев / Ведомости
Июнь – Давид Якобашвили Кто: Один из основателей компании «Вимм-билль-данн» Статья:159 УК (мошенничество) 18 июня ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Якобашвили. Дело было возбуждено по жалобе бывшего партнера бизнесмена по бизнесу Бориса Минахи, который обвиняет его в краже средств Ейского портового элеватора в Краснодарском крае на Азовском море. Давид Якобашвили не приедет в Россию, пока не окончится разбирательство после обысков, которые ФСБ провела в его музее «Собрание»
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Евгений Разумный / Ведомости
Июнь – Сергей Петров Кто: Основатель и председатель совета директоров группы «Рольф» Статья:193.1 ч. 3 УК (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов) 27 июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Сергея Петрова. По данным следствия, в 2014 г. Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф эстейт», а также кипрской компании Panabel Limited, вступил в сговор с руководителями этих организаций. СКР полагает, что соучастники изготовили заведомо подложный договор купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у кипрской Panabel Limited акций компании «Рольф эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб. Петров в интервью «Ведомостям» заявил, что не планирует «возвращаться туда, где (ему) собираются что-то пришить»