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Котировки ПИК упали на 10% после новости о продаже доли экс-партнером E&Y

В четверг, 10 октября, котировки ПАО «Группа компаний ПИК» упали в начале торгов на Московской бирже почти на 10%. В 10:00 мск одна акция компании стоила 349 руб. (-9,35%). К 11:39 мск цена упала до 345,2 руб. (-10,39%).

Так рынок отреагировал на продажу Firlibia Holdings Limited около 13 млн акций группы ПИК (примерно 2% капитала) через процедуру ускоренного формирования книги заявок, отмечает Bloomberg. Цена закрытия на «Московской бирже» составила 385 руб., при этом 9 октября акции упали на 2,5%.

Firlibia Holdings Limited принадлежит бизнесмену Марку Роудсу. Он – бывший партнер E&Y, входит в советы директоров публичных компаний в России и странах СНГ. К примеру, Роудс является членом совета директоров «Фосагро».

ПИК – крупнейший девелопер жилья в России. В 2018 г. компания, по данным Infoline Building Russia, построила более 1,9 млн кв. м. Ее выручка по итогам 2018 г. – 245 млрд руб. Основные акционеры ПИК – Сергей Гордеев (59,3%) и банк ВТБ (23,1%).