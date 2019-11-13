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Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка. Акция действует до 30 января 2020 г. включительно.

Теперь минимальная ставка «Потребительский кредит без обеспечения» составляет 11,9%. Под такой фиксированный процент выдаются кредиты на сумму от 1 млн руб. Кредиты на сумму от 300 000 до 1 млн руб. зарплатным и пенсионным клиентам предлагаются под 11,9%–16,9%, остальным – под 12,9-16,9%. Ставки ссуд менее 300 000 руб. составляют 12,9%–19,9% и 13,9%–19,9% соответственно.

Указанные ставки не зависят от наличия полиса страхования заемщика. «Предложение по страхованию жизни является добровольным и не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору», – передал через пресс-службу директор дивизиона «Занять и Сберегать» Сбербанка Сергей Широков. По его данным, обычно ближе к концу года спрос на потребкредиты в среднем на 60% выше, чем в первые месяцы года.

В августе Сбербанк снижал ставки потребительских кредитов в рамках акции, действовавшей до 30 сентября. Тогда снижение было более существенным - 1,5 п. п., а минимальная ставка достигала 11,4% годовых.

8 ноября Сбербанк также снизил на 0,2 п. п. до 7,1% ставки по ипотечным кредитам сроком до семи лет на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками