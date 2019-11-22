В «Ингосстрахе» сменился гендиректор
Новым гендиректором «Ингосстраха» стал Константин Соколов, последние несколько лет занимавший пост зампредседателя совета директоров компании. Предыдущий гендиректор Михаил Волков назначен президентом «Ингосстраха». Это новая должность, ее появление компания объясняет необходимостью повышения эффективности операционной деятельности.
Волков будет курировать построение и укрепление взаимоотношений «Ингосстраха» с партнерами и органами государственной власти. За повышение эффективности операционной деятельности, сохранение лидерства на страховом рынке и укрепление кадрового состава компании будет отвечать Соколов.
В «Ингосстрахе» также была введена еще одна должность – первого заместителя гендиректора. Ее займет Иван Матвеев, который будет отвечать за совершенствование IT и онлайн-технологий, а также повышение инновационной активности бизнеса.
«Ингосстрах» – одна из крупнейших российских страховых компаний. Последний раз компания публиковала список акционеров в августе 2018 г. На тот момент среди них были Олег Дерипаска (10%), итальянская «Ассикурациони дженерали» (38,45%), «Гранит» (16,29%), «Софт-Карат» (15,68%) и акционеры-миноритарии (3,55%).