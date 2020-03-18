ЦБ увеличил продажи иностранной валюты на внутреннем рынке
Центробанк увеличил продажи иностранной валюты на внутреннем рынке, следует из данных регулятора. С 11 марта Банк России ежедневно проводил операции на 3,6–3,7 млрд руб., а 16 марта сумма возросла до 5,5 млрд руб. ($70 млн).
10 марта Центробанк начал «упреждающую» продажу иностранной валюты на внутреннем рынке по механизму бюджетного правила. Решение было принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков, указал регулятор.
Вместе с валютными интервенциями ЦБ начал проводить аукционы репо «тонкой настройки». Уже прошло два таких аукциона: 10 и 13 марта, оба при лимите в 500 млрд руб. На первом аукционе банки привлекли все 500 млрд руб. под 6% годовых, а 13 марта скупили только 79,9 млрд руб. под 6,15%, то есть всего 16% от лимита.
15 марта Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о внеплановом снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт c 1–1,25% до 0–0,25%. Такое решение в ФРС объяснили борьбой с рисками на рынках Азии из-за распространения коронавируса, вспышка которого «нарушила экономическую активность во многих странах, включая США». На следующий день на фоне активно дешевеющей нефти упал курс рубля и индексы РТС и Мосбиржи на открытии торгов.