ЦБ увеличил продажи иностранной валюты на внутреннем рынке

Вместе с валютными интервенциями ЦБ начал проводить аукционы репо «тонкой настройки». Уже прошло два таких аукциона: 10 и 13 марта, оба при лимите в 500 млрд руб. На первом аукционе банки привлекли все 500 млрд руб. под 6% годовых, а 13 марта скупили только 79,9 млрд руб. под 6,15%, то есть всего 16% от лимита.