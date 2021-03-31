ВТБ заявил о «методе нащупывания» ЦБ при принятии решений по ключевой ставке

«Мы предполагаем вместе с нашими аналитиками ВТБ Капитала, аналитическим центром, финансами, что Центральный банк будет действовать «методом нащупывания». Это такой термин, который мы хотели привести. То есть каждое заседание совета директоров, которое будет происходить, Центральный банк будет, ориентируясь только на фактическую статистику по инфляции, повышать ключевую ставку до тех пор, пока не наступит перелом не в ожиданиях инфляционных, а в фактической инфляции, фактических показателях 2021 года», — сказал он.