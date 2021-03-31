ВТБ заявил о «методе нащупывания» ЦБ при принятии решений по ключевой ставке
Банк России при принятии дальнейших решений по ключевой ставке будет действовать «методом нащупывания», заявил во время встречи с журналистами член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Мы предполагаем вместе с нашими аналитиками ВТБ Капитала, аналитическим центром, финансами, что Центральный банк будет действовать «методом нащупывания». Это такой термин, который мы хотели привести. То есть каждое заседание совета директоров, которое будет происходить, Центральный банк будет, ориентируясь только на фактическую статистику по инфляции, повышать ключевую ставку до тех пор, пока не наступит перелом не в ожиданиях инфляционных, а в фактической инфляции, фактических показателях 2021 года», — сказал он.
По мнению аналитиков кредитной организации, такой «перелом» может наступить в июле этого года. До этого момента на протяжении двух заседаний, которые запланированы на 23 апреля и 11 июня, регулятор будет повышать ключевую ставку на 0,25 п.п.
Пьянов отметил, что подобная стратегия уже применялась ЦБ в 2018 г., когда для стабилизации индекса потребительских цен регулятор поднял показатель два раза подряд. Сейчас же инфляционная динамика выше, чем тогда, поэтому, с одной стороны, может потребоваться больше повышений, а с другой — в настоящий момент экономика более чувствительна к увеличению ставок из-за большей доли кредитов по плавающей ставке и из-за больших инвестиций физических лиц, так что замедление темпов роста инфляции должно произойти быстрее, добавил член правления ВТБ.
По данным банка, сейчас Россия занимает третье место в рейтинге стран по доле продуктовой корзины в индексе потребительских цен. Подобная ориентированность Росстата может привести к ситуации, когда личная инфляция людей с более высоким благосостоянием будет заметно выше официальной.
«По сути, может оказаться так, что, по фактическим метрикам, продуктовая инфляция остановилась, а непродуктовая, не охваченная в индексе потребительских цен, может индивидуально восприниматься выше. Поэтому с точки зрения изменения нашего прогноза про макро мы ожидаем, что инфляция составит не 3%, а 4,8%. И уровень ключевой ставки в конце года мы ожидаем 4,75-5%», — сказал Пьянов.
19 марта Банк России впервые с декабря 2018 г. повысил ключевую ставку. Теперь она составляет 4,5% годовых вместо исторически минимальных 4,25%, на уровне которых данный показатель держался с июля 2020 г. Свое решение ЦБ обосновал более быстрыми, чем ожидалось, темпами восстановления внутреннего спроса и повышенным инфляционным давлением.
Согласно среднесуточным данным Росстата, годовая инфляция в России на 15 марта была на максимальном с ноября 2016 г. уровне — 5,8%. Это значительно выше целевого значения ЦБ в 4%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала тогда, что инфляция в стране достигла пика. 25 марта министр экономического развития России Максим Решетников заявил о начале снижения инфляции в стране.