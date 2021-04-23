Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с конца марта
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 75 руб., свидетельствуют данные торговой площадки. Курс американской валюты подешевел на 0,56% к закрытию предыдущей сессии и в 10:22 по мск достиг 74,99 руб. за один доллар.
В последний раз курс доллара находился на отметке ниже 75 руб. 23 марта 2021 г. В 10:31 по мск доллар торговался на уровне 75,08 руб.
Рубль также продолжает укрепляться к европейской валюте. По состоянию на 10:35 по мск евро торговался на уровне 90,5 руб., цена закрытия предыдущего дня торгов составляла 92,45 руб.
Рубль укрепляется к иностранным валютам второй день подряд на фоне заявлений России об отводе войск с границ к местам постоянной дислокации. Сегодня утром Минобороны сообщило, что Россия начала возвращать из Крыма войска, участвовавшие в учениях.