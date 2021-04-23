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Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с конца марта

Ведомости

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 75 руб., свидетельствуют данные торговой площадки. Курс американской валюты подешевел на 0,56% к закрытию предыдущей сессии и в 10:22 по мск достиг 74,99 руб. за один доллар. 

В последний раз курс доллара находился на отметке ниже 75 руб. 23 марта 2021 г. В 10:31 по мск доллар торговался на уровне 75,08 руб. 

Рубль также продолжает укрепляться к европейской валюте. По состоянию на 10:35 по мск евро торговался на уровне 90,5 руб., цена закрытия предыдущего дня торгов составляла 92,45 руб. 

Рубль укрепляется к иностранным валютам второй день подряд на фоне заявлений России об отводе войск с границ к местам постоянной дислокации. Сегодня утром Минобороны сообщило, что Россия начала возвращать из Крыма войска, участвовавшие в учениях. 

Ранее по теме: Минобороны объяснило переброску войск к границе Украины контрольными проверками

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных