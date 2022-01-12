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Медианная зарплата в России увеличилась на 17% в 2021 году

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Медианная зарплата в массовых профессиях в 2021 г. увеличилась на 17% и составила в среднем 35 000 руб., передает ТАСС со ссылкой на исследование аналитического центра «Авито Работа».

«За прошедший год заработная плата в массовых профессиях в среднем увеличилась на 17%. Если в 2020 г. медианная зарплата составляла 30 000 руб., то в 2021 г. работодатели уже предлагали в среднем 35 000 руб.», — говорится в тексте исследования. Эксперты отмечают, что максимальный рост заработной платы зафиксирован в группах профессий «Фитнес, салоны красоты» — на 33% до 40 000 руб., «Автомобильный бизнес» — на 25% до 50 000 руб. и «Управление персоналом» — на 20% до 40 000 руб.

Самые низкие заработные платы наблюдаются в сфере продаж — 30 000 руб., искусства и развлечений, охраны и безопасности — по 28 000 руб. и страхования — 27 000 руб. Медленно растут зарплаты в группах профессий «Консультирование», «Бухгалтерия и финансы» — по 7% и «Продажи» — 3%.

В декабре 2021 г. «Сбериндекс» сообщил, что медианная зарплата сотрудников наиболее сильно выросла в сфере финансов и страхования — на 17,7% в ноябре по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г. Также заметно выросли зарплаты работников такие групп, как «ИТ и связь» — на 16,7%, «Торговля» — на 15% и «Сельское хозяйство» — на13,6%.

Медианная зарплата — это величина, которая делит всё количество рабочих мест на две равные части — 50% оплачиваются ниже этого значения и 50% — выше. Этот показатель можно рассчитать для всей страны, для каждого региона или населенного пункта, для определенной сферы экономики, для отдельного предприятия и его структурных подразделений. На основе медианной зарплаты в России с 2021 г. рассчитывается минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Он должен составлять 42% от полученного Росстатом значения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных