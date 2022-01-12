Медианная зарплата в России увеличилась на 17% в 2021 году

Медианная зарплата — это величина, которая делит всё количество рабочих мест на две равные части — 50% оплачиваются ниже этого значения и 50% — выше. Этот показатель можно рассчитать для всей страны, для каждого региона или населенного пункта, для определенной сферы экономики, для отдельного предприятия и его структурных подразделений. На основе медианной зарплаты в России с 2021 г. рассчитывается минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Он должен составлять 42% от полученного Росстатом значения.