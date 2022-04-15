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Финансы

ЦБ смягчил валютный контроль по внешнеторговым контрактам для туристической отрасли

Ведомости

Центробанк отменил лимит в 30% по авансовым платежам для внешнеторговых услуг в сфере туризма, ремонта и обслуживания зданий и оборудования, говорится в сообщении на сайте регулятора. Также можно будет полностью вносить аванс по договорам за услуги нерезидентов из дружественных стран в сфере выставочной деятельности или за услуги по организации выставок, ярмарок и конгрессов на территории дружественных стран.

«Смягчение правил валютного контроля позволит улучшить условия внешнеэкономической деятельности для российских туристических организаций, поддержать продвижение продукции отечественных производителей на внешние рынки», — пояснили в ЦБ.

Ранее ЦБ отменил такой лимит по авансовым платежам по внешнеторговым контрактам в сфере транспорта и по части договоров стоимостью более $15 000.

Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на трех собеседников в крупных промышленных группах и на источник, близкий к ЦБ, что экспортеры столкнулись со сложностями при продаже валютной выручки на рынке. Компании не находят спроса на валюту: объемы ввоза в Россию резко снизились из-за санкций ЕС, вследствие чего импортерам не требуется такой объем валюты, как раньше. Кроме этого, сохраняются довольно существенные ограничения на использование валюты. 

Затем представитель Центробанка сообщил, что регулятор по возможности смягчает меры валютного контроля и внимательно относится к предложениям участников рынка о том, от каких мер можно уже отказаться. ЦБ рассматривает смягчение требований к продаже валютной выручки экспортерами: регулятор может продлить сроки обязательной продажи выручки (сейчас это нужно сделать в течение трех рабочих дней), изменить минимальный порог реализации и другие параметры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных