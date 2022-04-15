ЦБ смягчил валютный контроль по внешнеторговым контрактам для туристической отрасли

Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на трех собеседников в крупных промышленных группах и на источник, близкий к ЦБ, что экспортеры столкнулись со сложностями при продаже валютной выручки на рынке. Компании не находят спроса на валюту: объемы ввоза в Россию резко снизились из-за санкций ЕС, вследствие чего импортерам не требуется такой объем валюты, как раньше. Кроме этого, сохраняются довольно существенные ограничения на использование валюты.