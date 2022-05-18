TCS Group приостановила выплаты дивидендов до конца года

За прошедший год общее количество клиентов TCS Group выросло на 54% в годовом выражении — в I квартале 2022 г. их число достигло 22,7 млн человек по сравнению с 14,8 млн в I квартале 2021 г. При этом активных клиентов стало также на 54% больше в годовом выражении, составив 15,8 млн человек на 1 апреля 2022 г. В I квартале 2021 г. активных клиентов было 10,3 млн человек. Месячный и ежедневный показатели активных клиентов тоже увеличились за прошедший год. Количество активных клиентов в месяц выросло на 65%, с 10,7 млн человек (I квартал 2021 г.) до 17,7 млн человек (I квартал 2022 г.). Количество ежедневных активных пользователей увеличилось на 86% в годовом выражении — с 3,6 млн до 6,9 млн.