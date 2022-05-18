TCS Group приостановила выплаты дивидендов до конца года
По данным на октябрь 2021 г., до продажи части расписок трасты семьи Олега Тинькова владели около 80 млн акций класса B, дивиденды по ним выплачивались так же, как и по акциям класса A. За 2020 г. суммарные дивиденды составили $0,8 за акцию (компания их платила обычно поквартально), выплата по последним назначалась в ноябре, т. е. до момента продажи пакета. Таким образом, компании могли получить дивиденды в размере около $64 млн. Всего с 2018 г. размер полученных дивидендов мог составить порядка $200 млн.
Компания не раскрыла финансовые данные за I квартал 2022 г., так как в середине апреля Банк России на фоне военной спецоперации в Украине запретил до 30 сентября текущего года российским банкам раскрывать финансовую годовую и промежуточную отчетность, а также информацию о рисках на общедоступных информационных ресурсах. Но группа указала в своем сообщении, что «обладает значительным запасом рублевой, валютной ликвидности и капитала, что позволит ей и далее адаптироваться к меняющимся условиям в 2022 г.».
Не называя конкретных цифр, компания также сообщила, что ее выручка существенно выросла по сравнению с прошлым годом и продолжила расти по сравнению с IV кварталом 2021 г. благодаря увеличению клиентской базы.
За прошедший год общее количество клиентов TCS Group выросло на 54% в годовом выражении — в I квартале 2022 г. их число достигло 22,7 млн человек по сравнению с 14,8 млн в I квартале 2021 г. При этом активных клиентов стало также на 54% больше в годовом выражении, составив 15,8 млн человек на 1 апреля 2022 г. В I квартале 2021 г. активных клиентов было 10,3 млн человек. Месячный и ежедневный показатели активных клиентов тоже увеличились за прошедший год. Количество активных клиентов в месяц выросло на 65%, с 10,7 млн человек (I квартал 2021 г.) до 17,7 млн человек (I квартал 2022 г.). Количество ежедневных активных пользователей увеличилось на 86% в годовом выражении — с 3,6 млн до 6,9 млн.
По итогу на 1 апреля 2022 г. чистый процентный доход (маржа) компании увеличился в годовом и квартальном исчислении на фоне роста портфеля, несмотря на повышение стоимости фондирования, отмечается в сообщении. Значительный прирост отмечен в чистом кредитном портфеле и средствах клиентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По сравнению с предыдущим кварталом показатели практически не изменились, говорится в сообщении.
При этом доля направлений деятельности, не связанных с кредитованием, составила более половины выручки группы в I квартале 2022 г. В сообщении также отмечается, что компания в начале этого года показала положительный финансовый результат, хотя чистая прибыль и снизилась как в годовом, так и в квартальном отношении. Причиной этому TCS Group называет рост стоимости фондирования и другие факторы.
В 2021 г. «Тинькофф банк» заработал 63,4 млрд руб. чистой прибыли, что на 43,3% выше уровня 2020 г. Банк отличается агрессивной бизнес-моделью: его кредитный портфель, основу которого составляют необеспеченные ссуды, за год вырос на 61% — до 606 млрд руб. после вычета резервов. Средства клиентов выросли за год на 51% и достигли 946 млрд руб.