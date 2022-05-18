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Финансы

TCS Group приостановила выплаты дивидендов до конца года

Ведомости

TCS Group (владеет «Тинькофф банком», «Тинькофф страхованием» и проч.) приостановила выплаты квартальных дивидендов до декабря 2022 г., следует из сообщения группы. Впервые компания объявила о приостановке выплат в марте прошлого года, объяснив это желанием аккумулировать капитал для сделок M&A.

По данным на октябрь 2021 г., до продажи части расписок трасты семьи Олега Тинькова владели около 80 млн акций класса B, дивиденды по ним выплачивались так же, как и по акциям класса A. За 2020 г. суммарные дивиденды составили $0,8 за акцию (компания их платила обычно поквартально), выплата по последним назначалась в ноябре, т. е. до момента продажи пакета. Таким образом, компании могли получить дивиденды в размере около $64 млн. Всего с 2018 г. размер полученных дивидендов мог составить порядка $200 млн.

Компания не раскрыла финансовые данные за I квартал 2022 г., так как в середине апреля Банк России на фоне военной спецоперации в Украине запретил до 30 сентября текущего года российским банкам раскрывать финансовую годовую и промежуточную отчетность, а также информацию о рисках на общедоступных информационных ресурсах. Но группа указала в своем сообщении, что «обладает значительным запасом рублевой, валютной ликвидности и капитала, что позволит ей и далее адаптироваться к меняющимся условиям в 2022 г.».

Не называя конкретных цифр, компания также сообщила, что ее выручка существенно выросла по сравнению с прошлым годом и продолжила расти по сравнению с IV кварталом 2021 г. благодаря увеличению клиентской базы.

За прошедший год общее количество клиентов TCS Group выросло на 54% в годовом выражении — в I квартале 2022 г. их число достигло 22,7 млн человек по сравнению с 14,8 млн в I квартале 2021 г. При этом активных клиентов стало также на 54% больше в годовом выражении, составив 15,8 млн человек на 1 апреля 2022 г. В I квартале 2021 г. активных клиентов было 10,3 млн человек. Месячный и ежедневный показатели активных клиентов тоже увеличились за прошедший год. Количество активных клиентов в месяц выросло на 65%, с 10,7 млн человек (I квартал 2021 г.) до 17,7 млн человек (I квартал 2022 г.). Количество ежедневных активных пользователей увеличилось на 86% в годовом выражении — с 3,6 млн до 6,9 млн.

По итогу на 1 апреля 2022 г. чистый процентный доход (маржа) компании увеличился в годовом и квартальном исчислении на фоне роста портфеля, несмотря на повышение стоимости фондирования, отмечается в сообщении. Значительный прирост отмечен в чистом кредитном портфеле и средствах клиентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По сравнению с предыдущим кварталом показатели практически не изменились, говорится в сообщении.

При этом доля направлений деятельности, не связанных с кредитованием, составила более половины выручки группы в I квартале 2022 г. В сообщении также отмечается, что компания в начале этого года показала положительный финансовый результат, хотя чистая прибыль и снизилась как в годовом, так и в квартальном отношении. Причиной этому TCS Group называет рост стоимости фондирования и другие факторы.

В 2021 г. «Тинькофф банк» заработал 63,4 млрд руб. чистой прибыли, что на 43,3% выше уровня 2020 г. Банк отличается агрессивной бизнес-моделью: его кредитный портфель, основу которого составляют необеспеченные ссуды, за год вырос на 61% — до 606 млрд руб. после вычета резервов. Средства клиентов выросли за год на 51% и достигли 946 млрд руб.

28 апреля стало известно, что «Интеррос» Владимира Потанина купит у траста семьи Тинькова 35% в TCS Group. Сумма сделки не разглашалась. По словам самого Тинькова, он продал свою долю «за копейки».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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