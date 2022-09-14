Украина получила отсрочку по долговым выплатам до конца 2023 года
Группа стран-кредиторов Украины подписала меморандум о предоставлении Киеву отсрочки по обслуживанию внешнего долга до конца 2023 г., говорится в заявлении главы минфина США Джанет Йеллен.
«Сегодня мы выполнили наше обязательство перед Украиной об отсрочке обслуживания долга, что позволит правительству Украины направить дополнительные ресурсы на свои внутренние нужды и благосостояние украинского народа», – заявила она.
Заморозка выплат позволит украинскому правительству в первую очередь увеличить социальные расходы, расходы на здравоохранение и поддержку экономики, считают в минфине. Йеллен также призвала остальных кредиторов Украины последовать их примеру.
О согласии инвесторов отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу до 2024 г. еще в августе сообщал Bloomberg. Агентство отмечало, что речь идет о 75% задолженности Украины на сумму $19,6 млрд. Данный шаг поддержали ключевые партнеры Киева, в частности США и Международный валютный фонд. Отсрочка платежей позволит стране сохранить $5,8 млрд при месячном дефиците бюджета Украины в $5 млрд.
Ранее в сентябре Bloomberg выяснил, что Киев ведет переговоры с Экспортно-импортным банком США (EXIM) о предоставлении кредита в размере $1,5 млрд на покупку газа. Этот вопрос Йеллен уже обсудила с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, однако на каком этапе находятся переговоры, пока неизвестно.
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