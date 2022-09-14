Украина получила отсрочку по долговым выплатам до конца 2023 года

О согласии инвесторов отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу до 2024 г. еще в августе сообщал Bloomberg. Агентство отмечало, что речь идет о 75% задолженности Украины на сумму $19,6 млрд. Данный шаг поддержали ключевые партнеры Киева, в частности США и Международный валютный фонд. Отсрочка платежей позволит стране сохранить $5,8 млрд при месячном дефиците бюджета Украины в $5 млрд.