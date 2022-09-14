Недельная дефляция в России замедлилась до 0,03%
Продолжающаяся в России дефляция в период с 6 по 12 сентября замедлилась до 0,03% после 0,13% неделей ранее, следует из данных Росстата.
С начала месяца дефляция составила 0,12%, а с начала 2022 г. цены выросли на 10,27%. В годовом выражении за этот же период инфляция (по данным Минэкономразвития) снизилась до 14,6% после 14,8% неделей ранее.
За прошедшую неделю мука в среднем подешевела на 0,9%, сахар и пшено – на 0,8%, гречневая крупа – на 0,6%, курятина – на 0,4%, а соль – на 0,1%.
Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 1,6%, сильнее всего упали цены на лук (-8,9%), картофель (-5,2%) и морковь (-5%). При этом огурцы подорожали сразу на 8,4%, а бананы – на 1,5%.
В сегменте потребительских товаров сильнее прочих подорожали детские спортивные костюмы (+0,5%), детская обувь, смартфоны и сигареты с фильтром (+0,2%). Цены на бензин остались на прежнем уровне, дизель подорожал на 0,1%.
5 сентября министр экономического развития Максим Решетников во время выступления на итоговой стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций заявил, что экономика России к 2030 г. превысит уровень 2021 г. на 17% в случае реализации целевого сценария «ускоренная адаптация».
Отмечалось, что предложенные системные решения должны помочь преодолеть спад и выйти на устойчивый рост уже в 2024 г. Предполагается, что позитивную динамику в первую очередь обеспечит внутренний рост – как потребительский, так и инвестиционный, приоритетные направления были выработаны на профильных сессиях, говорилось в сообщении министерства.
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