Набиуллина: прибыль банков в 2023 году может превысить 1 трлн рублей

«Предварительный (возможно, где-то консервативный) прогноз по прибыли сектора в 2023 г. – больше 1 трлн руб. Это ниже, чем в 2021 г. (более 2 трлн руб.), потому что расходы на резервы будут все еще достаточно высокими с учетом вызревания проблем и отмены послаблений в этом году», – сказала глава регулятора.