Набиуллина: прибыль банков в 2023 году может превысить 1 трлн рублей
В 2023 г. прибыль российских банков может превысить 1 трлн руб., заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с регулятором, организованной Ассоциацией банков России.
«Предварительный (возможно, где-то консервативный) прогноз по прибыли сектора в 2023 г. – больше 1 трлн руб. Это ниже, чем в 2021 г. (более 2 трлн руб.), потому что расходы на резервы будут все еще достаточно высокими с учетом вызревания проблем и отмены послаблений в этом году», – сказала глава регулятора.
В 2022 г. банковский сектор потерял 400 млрд руб. недополученной прибыли, добавила она. Причина тому – волатильность курсов и невозможность хеджировать валютные риски. Набиуллина напомнила, что по итогам прошедшего года прибыль сектора резко сократилась – до 200 млрд руб. с 2,4 трлн руб. в 2021 г.
В конце января «Ведомости» со ссылкой на обзор ЦБ о развитии банковского сектора писали, что в 2022 г. российский банковский сектор смог полностью компенсировать убыток первого полугодия и выйти в прибыль в 203 млрд руб.
За первое полугодие 2022 г. впервые за семь лет банковский сектор показал убыток в 1,5 трлн руб. из-за валютной переоценки. Но уже во втором полугодии на фоне быстрого снижения ключевой ставки ЦБ ситуация резко начала улучшаться: по итогам десяти месяцев убыток удалось сократить до 400 млрд руб.
Как следовало из данных ЦБ, максимального убытка по итогам месяца банки достигли в апреле (1 трлн руб.), уже в мае месячный показатель оказался ниже 500 млрд руб., а начиная с июля прибыль сектора значительно превышала убытки.