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Финансы

Набиуллина: прибыль банков в 2023 году может превысить 1 трлн рублей

Ведомости

В 2023 г. прибыль российских банков может превысить 1 трлн руб., заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с регулятором, организованной Ассоциацией банков России.

«Предварительный (возможно, где-то консервативный) прогноз по прибыли сектора в 2023 г. – больше 1 трлн руб. Это ниже, чем в 2021 г. (более 2 трлн руб.), потому что расходы на резервы будут все еще достаточно высокими с учетом вызревания проблем и отмены послаблений в этом году», – сказала глава регулятора.

В 2022 г. банковский сектор потерял 400 млрд руб. недополученной прибыли, добавила она. Причина тому – волатильность курсов и невозможность хеджировать валютные риски. Набиуллина напомнила, что по итогам прошедшего года прибыль сектора резко сократилась – до 200 млрд руб. с 2,4 трлн руб. в 2021 г.

Ранее по теме: Банковский сектор вышел в прибыль по итогам 2022 года

В конце января «Ведомости» со ссылкой на обзор ЦБ о развитии банковского сектора писали, что в 2022 г. российский банковский сектор смог полностью компенсировать убыток первого полугодия и выйти в прибыль в 203 млрд руб.

За первое полугодие 2022 г. впервые за семь лет банковский сектор показал убыток в 1,5 трлн руб. из-за валютной переоценки. Но уже во втором полугодии на фоне быстрого снижения ключевой ставки ЦБ ситуация резко начала улучшаться: по итогам десяти месяцев убыток удалось сократить до 400 млрд руб.

Как следовало из данных ЦБ, максимального убытка по итогам месяца банки достигли в апреле (1 трлн руб.), уже в мае месячный показатель оказался ниже 500 млрд руб., а начиная с июля прибыль сектора значительно превышала убытки.

Ранее по теме: За счет чего банки вышли в прибыль в 2022 году и что ждет сектор в 2023-м

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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